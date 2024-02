Sénégal: Saint-Louis/Décès de l'étudiant Prosper Clédor Senghor - Le Conseil académique de l'UGB observe une semaine de deuil et suspend les activités pédagogiques

Le Conseil académique de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a décidé d'observer une semaine de deuil, accompagnée d'une suspension des activités pédagogiques, à compter du jeudi 22 février 2024. Décision prise, la veille mercredi, à l'occasion d'une séance extraordinaire tenue à la suite du décès de l'étudiant Prosper Clédor Senghor. Le Conseil académique a déploré et s'est indigné de la violence ayant conduit à ce drame et a également appelé tous les membres de la communauté de l'UGB et les Forces de défense et de sécurité à faire preuve de retenue pour un retour de la paix et de l'accalmie dans l'espace universitaire.

Ses membres, à la tête desquels le Recteur de l'UGB, ont invité, par la même occasion, les autorités compétentes à faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès et exprimer leur compassion aux parents du défunt et à l'ensemble de la communauté universitaire. Le Conseil académique a exhorté aussi le Recteur et le Directeur du Centre Régional des OEuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) à accompagner la famille éplorée dans les procédures de mise à disposition du corps du défunt et les funérailles.

Pour rappel, cette décision du Conseil académique de l'UGB a été prise au moment où la Coordination des Étudiants de Saint-Louis a décidé également de suspendre son mot d'ordre de grève illimitée, déclenché au lendemain de la mort de l'étudiant Alpha Yoro Tounkara.