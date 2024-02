Afrique de l'Est: Pays de Galles - Island Rich bientôt à Madagascar

Le bateau Island Rich a été acheté par l'association caritative Youth With Mission, basée en Angleterre. Elle compte convertir ce vaisseau, avec une levée de fond organisée à partir d'un prochain concert gratuit à Conwy, et l'envoyer à Madagascar. L'objectif est d'en faire un navire hôpital. L'artiste qui va animer ce spectacle sera le soliste Anthony Stuart Lloyd du choeur d'homme « Côr Meibion Maelgwn » dont le siège se trouve au Pays de Galles.

« Anthony Stuart Lloyd est un baryton-basse gallois... Chanteur international primé, il est l'un des artistes les plus acclamés, polyvalents et engageants du Pays de Galles. Il se produit régulièrement dans des théâtres, des salles de concert et des scènes de cabaret au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient et en Australasie. Il a étudié au Royal Welsh College of Music and Drama et a remporté le Royal National Eisteddfod « Blue Riband », le prix commémoratif Sir Geraint Evans et le prix du jeune chanteur gallois du Welsh Arts Council. Il a chanté avec le Welsh Nation Opera, l'Opéra de Fribourg, l'Opéra du Capitole de Toulouse, le London Symphony Orchestra et le Royal Philharmonic Orchestra ».