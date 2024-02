Afrique du Nord: Début, demain, de la conférence internationale égyptienne sur l'énergie

Le président Abdel Fattah Al-Sissi inaugurera, lundi, la 7è conférence et exposition internationale égyptienne sur l'énergie (EGYPS 2024), qui se tiendra du 19 au 21 février sous le thème "Stimuler l'énergie: Sécuriser les approvisionnements, la transformation énergétique et la réduction des émissions", a annoncé le ministère du Pétrole.

Le parrainage du président Abdel Fattah Al-Sissi et son insistance à inaugurer chaque année l'EGYPS sont une source de fierté et un message positif au monde de l'investissement sur le soutien apporté par l'État égyptien aux investissements dans le secteur énergétique, a précisé le ministre Tarek El-Molla, selon un communiqué publié dimanche par le ministère du Pétrole.

La conférence sera lancée cette année sous une nouvelle forme, se transformant de conférence sur le pétrole en plate-forme énergétique globale examinant tous les défis et solutions concernant la réalisation de la transition énergétique et la réduction des émissions de carbone liées à la production et à la consommation d'énergie, a-t-il ajouté.

Des ministres de l'Energie, des responsables du secteur de l'industrie énergétique ainsi que les PDGs de grandes entreprises mondiales de l'énergie, du pétrole et du gaz, outre plus de 40 directeurs exécutifs et cadres de sociétés mondiales et locales concernées doivent participer à cet événement.