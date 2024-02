Ile Maurice: Un père accusé d'avoir abandonné son enfant autiste à la CDU relaxé

Cet étranger était accusé d'avoir abandonné son enfant autiste au bureau de la Child Development Unit (CDU) à la rue Edith Cavell, Port-Louis, le 30 novembre 2020. Dans son jugement, la semaine dernière, la cour de district de Port-Louis a prononcé la relaxe pour l'accusé.

Le témoin Guptar-Puttyah, agente de protection de la famille, avait déclaré en cour que l'accusé avait insisté pour laisser son fils de 16 ans à son bureau, lui ayant déclaré qu'il devait aller travailler. «J'ai informé l'accusé des conséquences de laisser l'enfant à mon bureau et il m'a demandé de contacter la mère de l'enfant pour qu'elle vienne le chercher. Cependant, après que la mère a refusé de venir, j'ai donc demandé une ordonnance de protection d'urgence qui a été accordée par le tribunal et l'enfant a été amené et admis à l'hôpital Dr Jeetoo», précise-t-elle.

Tout en confirmant que l'accusé et son épouse n'étaient pas en bons termes, elle a reconnu que l'accusé était venu demander de l'aide à la CDU le jour des faits. Toutefois, elle a soutenu qu'il n'était pas de sa responsabilité de s'occuper des enfants à son bureau et que pendant que l'enfant était là, il n'a pas été exposé à un danger.

Le père, qui a plaidé non coupable, soutient pour sa part qu'il n'a pas laissé l'enfant sans surveillance et il n'y a pas eu de privation ou d'interruption de soins et d'attention. «Le personnel de la CDU est formé et l'agente elle-même a confirmé que l'endroit était sûr et sécurisé», plaide-t-il.

Selon la loi, toute personne qui expose et abandonne un enfant dans un endroit non isolé sera, en cas de condamnation, passible d'une amende n'excédant pas Rs 200 000 et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans.

La magistrate estime que la question qui doit être abordée est de savoir si l'enfant a été exposé et abandonné dans un endroit qui n'est pas isolé. «De par le témoignage de l'agente de la Family Protection Unit, il est clair qu'il n'y a pas eu de cessation ou d'interruption des soins et de la surveillance dont l'enfant a besoin et ni n'a-t-il été délaissé dans un endroit isolé», note la magistrate qui est d'avis qu'en outre, la présente affaire doit être comparée à un cas dans lequel un enfant est laissé sur la voie publique sans aucune assistance.

«Par conséquent, j'ai du mal à croire qu'à un moment donné l'enfant ait été privé de toute assistance lorsqu'il se trouvait au bureau de la CDU», a-t-elle conclu en classant l'affaire.