Angola: Plus de 500 kilomètres de routes en construction

Saurimo (Angola) — Plus de cinq cents kilomètres de routes sont en construction dans la province de Lunda-Sul, en vue d'améliorer la mobilité des personnes et des biens, a déclaré vendredi le ministre des Travaux publics, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Carlos Santos.

S'adressant à la presse, au terme de la visite de 12 heures effectuée dans la province de Lunda-Sul, le gouvernant a affirmé qu'il s'agissait des lots situés sur la Route Nationale (EN, sigle en portugais) 230, nouveau périphérique de Saurimo, Saurimo/Dala sur EN 180, Saurimo/Lucapa et sur EN 240, Muconda/Biula et Cazage.

Il a souligné qu'une grande partie de ces travaux progressent à un bon rythme et qu'après les conclusions, il est estimé que les calendriers établis seront respectés.

Il a fait savoir que le tronçon Saurimo/Muconda entrera dans le processus de conservation de la route dans quelques mois, car le trafic est bon, mais il y a de petits trous dans certains points.

Il a ajouté que l'étude technique a déjà été réalisée pour finaliser les termes de référence puis lancer l'appel d'offres public pour la conservation et l'entretien du tronçon.

Quant aux tronçons Muriege/Chiluange et Cassaí-Sul, il a indiqué que les termes de référence sont en cours de finalisation et que le contrat sera ensuite signé pour le démarrage du projet, plus tard cette année.

Quant à la route Luma-Cassai/Dala, le responsable a dit qu'elle était également une priorité pour cette année.

Au cours de son séjour de 12 heures, le ministre Carlos Santos, accompagné du vice-gouverneur pour le secteur technique et infrastructure, Cláudio Pemessa, a visité les travaux du tronçon de la Route nationale 240, Muconda/Biula et Cazage, ainsi que le ravin de la municipalité de Muconda .