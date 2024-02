Angola: Le secrétaire d'Etat défend le redimensionnement des radios communautaires

Cacuaco (Luanda) — Le secrétaire d'État à la Communication Sociale, Nuno Caldas, a affirmé vendredi, à Luanda, que les stations de radio Cacuaco, Viana et Cazenga devaient être redimensionnées, en termes d'équipements, d'infrastructures et de formation des cadres.

Le responsable a souligné que ces radios locales ont été redimensionnées il y a plus de 10 ans, pour assurer une communication plus étroite avec les communautés, couvrant toutes les municipalités de Luanda.

S'adressant à la presse, au terme d'une visite aux organismes susmentionnés, Nuno Caldas a jugé essentiel que ces radios adoptent une position de plus grande interaction et proximité avec les citoyens, car elles sont des vecteurs de transformation, de diffusion et de formation culturelle.

« Aujourd'hui, nous sommes passés du système analogique au système numérique et nous devons préparer le personnel au nouveau paradigme de la communication numérique », a-t-il soutenu.

Les radios communautaires visent à soutenir la liberté d'expression, la consolidation et l'affirmation d'une citoyenneté participative et inclusive, a-t-il ajouté.

Selon le secrétaire, le titulaire du pouvoir exécutif a guidé et approuvé un plan de modernisation technique et technologique de la Radio Nationale d'Angola, précisant que les radios Cazenga et Cacuaco seront prioritaires dans le processus de restructuration.

Sur Radio Cacuaco, qui diffuse sur deux fréquences, le secrétaire d'État à la Communication sociale a consulté les responsables et les employés sur les principales préoccupations.

Nuno Caldas était accompagné du président du Conseil d'administration du Groupe Radio Nationale d'Angola (RNA), Pedro Cabral, des directeurs des différents bureaux de cette institution, entre autres membres du personnel.