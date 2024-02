Angola: Sayovo défend l'internationalisation de la course en son honneur

Luanda — L'ancien sprinter José Armando Sayovo a défendu l'internationalisation de la course pédestre "Coupe José Sayovo", organisée chaque année depuis 2005, sur un parcours de dix kilomètres.

Le vice-président du Comité Paralympique angolais a rappelé avoir participé aux championnats africains, mondiaux et paralympiques, et il est temps que la compétition soit organisée en fonction de la taille de l'athlète qu'il est.

Le médaillé d'or aux Jeux Paralympiques d'Athènes (Grèce) en 2004 aux 100, 200 et 400 mètres se considère comme une référence mondiale, ce qui attirerait des concurrents de diverses parties du monde.

José Sayovo a même admis la possibilité que la course devienne un vecteur du tourisme en Angola, car les athlètes, principalement ceux de son époque, seraient intéressés à visiter le pays et en même temps à assister à la course.

Il s'est dit convaincu que le ministère de la Jeunesse et des Sports et la direction du Comité Paralympique angolais feront tout pour que la course pédestre soit internationalisée dans un court laps de temps.

L'ancien sprinter, aveuglé après l'explosion d'une mine pendant la guerre civile angolaise, s'est reconstruit et a remporté huit médailles paralympiques entre 2004 et 2012, dont quatre d'or.

Au total, l'ancien pratiquant de 48 ans, né dans la commune de Catabola (Bié), a remporté 48 médailles, 25 d'or, 21 d'argent et deux de bronze.