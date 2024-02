Afrique: L'Angola et l'Arménie veulent relancer la coopération

Luanda — Les républiques d'Angola et d'Arménie ont exprimé vendredi, à Addis-Abeba, en Ethiopie, leur intérêt pour la relance de la coopération bilatérale et multilatérale.

Selon un communiqué adressé à l'Angop, cette question a été abordée lors d'une réunion de travail que l'ambassadeur d'Angola en Ethiopie, Miguel Bembe, a eu avec son homologue arménien, Sahak Sargsyan.

Les ambassadeurs ont souligné la nécessité de renforcer les relations politiques et diplomatiques entre les deux pays, permettant la promotion des investissements privés, avec des avantages comparatifs, principalement dans les domaines du commerce, de l'énergie et de la mise en oeuvre de projets liés à l'intelligence artificielle.

En tant qu'hôte, le diplomate angolais a profité de l'occasion pour rappeler les excellentes relations de coopération existant entre les deux pays, qui célèbrent le 3 octobre le 30ème anniversaire de leur établissement officiel.

D'autre part, Miguel Bembe a informé son interlocuteur des faits marquants de la récente 37ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, au cours de laquelle l'Angola a été élu premier vice-président du Bureau de la Conférence des l'organisation continentale pour 2024 et membre du Conseil de paix et de sécurité (2024-2026).

Les diplomates ont reconnu l'importance géopolitique et géostratégique de l'Angola sur le continent africain, notamment dans les régions du Sud et du Centre, ainsi que le rôle incontournable du Président de la République, João Lourenço.

Ils ont souligné le rôle de l'homme d'État dans le processus de prévention, de gestion et de résolution pacifique des conflits et de normalisation des relations politico-diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda.

La République d'Angola et la République d'Arménie ont établi des relations diplomatiques le 3 octobre 1994.