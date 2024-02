Congo-Brazzaville: Festival Racont'arts - La pièce de théâtre « L'aigle et la colombe » de Jean Malonga lance l'événement

Organisée par le conteur Jorus Mabiala, directeur du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité sur le modèle du grand festival itinérant international « Racont' arts » d'Algérie, la deuxième édition du festival Racont'arts Congo regroupe, du 22 au 25 février au Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte matève, dans le 6e arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo, les férus des arts scéniques (contes, danses, chants, poésie). Les expositions, la lecture et les performances sont les autres activités prévues.

«L'aigle et la colombe », mise en scène par le conteur Jorus Mabiala, est la seule pièce écrite par le père de la littérature congolaise, Jean Malonga. Elle a été éditée récemment par les Editions + qui ont retrouvé le manuscrit présenté lors d'un concours de théâtre en 1976. C'est un spectacle vivant où se mêlent épopée, tradition, bouffonnerie, chants et danses traditionnelles. Les artistes de la compagnie de conte Africa Graffitis l'ont jouée en format carnaval dans les différents coins et recoins du village Côte matève, avec le comédien Guy Bassinga dit Jack Deberno.

La journée inaugurale a été aussi marquée par l'exposition-performance de peinture de Florence Virginie Mbilampassi sur fond de musique. L'ouverture du salon du livre qui met en lumière les écrivains locaux à travers l'espace « Un auteur un livre », et les ateliers d'initiation artistique enfants et adultes avec les artistes d'Africa Graffitis ont ponctué la journée. Le conteur Didier Ongali et son groupe musical Sandzi, la traditionnelle Nuit du conte ont été au rendez-vous lors de la deuxième journée.

Signalons que le festival "Racont'arts", créé en Algérie, existe depuis plus de vingt ans. C'est une importante manifestation d'arts de rue en Algérie qui regroupe chaque année près de 350 artistes festivaliers venus de différents pays et de tous les coins d'Algérie et plus de 10 000 visiteurs et spectateurs. Le conteur congolais, Jorus Mabiala, y prend régulièrement part. Sa collaboration fortement appréciée à ce festival est à l'origine de l'organisation de ce grand rendez-vous culturel à Pointe-Noire en version revue et corrigée avec toujours comme leitmotiv de redonner vie aux villages et pallier les carences culturelles dans le pays.

Sur ce modèle, Racont'arts Congo place l'habitant au centre de la manifestation et encourage une démarche participative des villageois. L'artiste est pris en charge par l'habitant avec qui il passe des moments de convivialité, de culture et de partage. Les villageois assurent l'hébergement, la sécurité, la restauration et le bon déroulement des différentes activités.