Angola: Quinquennat présidentiel - Le gouvernement appelé à doubler d'efforts

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a invité, le 21 février lors de la clôture des travaux du 7e séminaire gouvernemental à Brazzaville, les membres de l'exécutif à doubler d'efforts et de créativité pour que 2024 soit effectivement l'année de la jeunesse.

Le gouvernement devrait également tout mettre en oeuvre pour que 2024 soit une année charnière dans la mise en oeuvre du programme de société du président de la République, « Ensemble, poursuivons la marche »; du Programme d'actions du gouvernement (PAG); et du Plan national de développement (PND) 2022-2026. « 2026, c'est déjà demain et 2026 c'est l'année des bilans de nos actions individuelles et collectives devant le président de la République qui nous a tant fait confiance et devant la nation congolaise dont nous sommes les humbles serviteurs », a rappelé le chef de l'exécutif.

A deux ans de la fin du quinquennat actuel, Anatole Collinet Makosso a interpellé la responsabilité des ministres d'autant plus que 2026 approche. C'est ainsi qu'il les a exhortés à river leurs regards sur cette échéance majeure et à concentrer leurs efforts et énergies pour la construction du bilan qui en découlera. Ceci grâce à la réalisation du PAG et du PND. « C'est à l'heure du bilan que le peuple nous attend, car seule la bonne performance permet d'aller à la conquête de la confiance du peuple. Autant de défis pressants, autant des raisons de nous montrer encore plus efficaces et plus créatifs dans la gouvernance et l'action publique », a conclu le Premier ministre.