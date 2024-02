Congo-Brazzaville: Projet paysage forestier Nord-Congo - Une seconde phase sollicitée

Afin de capitaliser sur les acquis des trois années de mise en oeuvre du Projet paysage forestier Nord-Congo (PPFNC), qui se clôture courant cette année, les membres du comité de pilotage demandent son prolongement.

La recommandation y relative a été formulée à l'issue de la 5e session du comité de pilotage du PPFNC, tenue le 23 février à Brazzaville, sous la présidence du directeur de cabinet de la ministre de l'Economie forestière, Pierre Taty.

Toujours dans le but de consolider les acquis de ce projet, un budget de plus de 2 millions d'euros a été adopté. « Le but de ce comité de pilotage était de faire le bilan technique et financier de la mise en oeuvre du PTBA 2023 et de faire la programmation du PTBA 2024. Ce qu'il faut retenir est que le projet a atteint des avancées très significatives », a indiqué son coordonnateur, Alain Saturnin Goma.

Concernant, en effet, la composante renforcement de l'efficacité de la lutte anti-braconnage, grâce à des patrouilles mieux organisées, à des équipements adéquats, à la formation des agents et éco-gardes, la biodiversité des zones forestières du Nord-Congo bénéficie désormais d'un suivi rapproché, plus efficient et actualisé.

En matière de développement local, vingt projets pilotes portés par les communauté locales et autochtones ont été accompagnés et ont produit des résultats contribuant à une augmentation significative des revenus des bénéficiaires vivant dans les concessions forestières.

%

Une mise en exergue d'un outil smart a été rendue effective dans seize sites de conservation. A propos de renforcement des capacités des agents de l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées en matière de lutte anti-braconnage, les résultats sont également probants, d'après le coordonnateur du projet.

Lancé en septembre 2020, pour une durée de quatre ans, le PPFNC est mis en oeuvre par le ministère de l'Economie forestière et financé dans le cadre de la collaboration entre le Congo et la France, via l'Agence française de développement et le Fonds français pour le développement mondial. Il a pour finalité d'assurer le maintien des continuums écologiques et la préservation de la diversité biologique dans les territoires du Nord-Congo (départements de la Likouala, de la Sangha et la partie Nord de la Cuvette Ouest, soit une surface globale d'intervention d'environ 8,5 millions d'hectares)), tout en appuyant le développement socio-économique de la population autochtone et des communautés locales, et un aménagement intégré du territoire.