Cameroun: Bruno Bidjang en prison pour avoir appelé à s'indigner contre la hausse des prix des carburants ?

Notre confrère, Bruno François BIDJANG a été placé en détention préventive, hier, en soirée, à la prison principale de Yaoundé - Kondengui par le commissaire du gouvernement ( procureur ) du tribunal militaire de Yaoundé, pour ce qui était de sa seconde comparution devant cette juridiction d'exception qui n'est pas en fait compétente pour juger les civils, comme l'avait soutenu Me Maurice KAMTO le brillantissime et célébrissime avocat, et non moins président du MRC.

Même si les autorités judiciaires n'ont pas informé l'opinion sur les motifs de l'interpellation puis de l'incarcération de l'ex - directeur général du pôle media du groupe l'Anecdote, Camer.be a appris que le journaliste payerait le prix de sa prise de position contre Yaoundé, sur la recette hausse des prix des carburants à la pompe. Exaspéré, dans une vidéo, le journaliste a fait savoir que les Camerounais devraient intégrer la culture de l'indignation dans leur vie.

Après cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, l'arrestation de Bruno Bidjang était déjà annoncée. Seulement , au cas où cette hypothèse est avérée, plusieurs observateurs se demandent si le journaliste Bruno François BIDJANG est la seule personnalité à appelé à l'indignation face au renchérissement vertigineux du coût de vie au Cameroun.

%

Dans tous les cas, et selon nos informations, Bruno François BIDJANG sera présenté aux juges du tribunal militaire de Yaoundé le 14 mars prochain.

Selon plusieurs sources, l'affaire porterait sur ses propos tenus suite à l'augmentation du prix du carburant où il appelait les Camerounais à s'indigner, et non sur l'assassinat du journaliste Martinez ZOGO pour lequel il a avait passé presqu'un mois en garde-à-vue à la gendarmerie, avant d'être remis en liberté par le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé, le 04 mars 2023. L'affaire étant donc déjà en instruction, les juristes estiment qu'il n'est plus possible de retourner aux enquêtes préliminaires par lesquelles notre confrère était d'ailleurs passé durant un mois.

Il serait donc probable que Bruno François BIDJANG soit incarcéré pour « incitation à la révolte, révolution...». Les faits, nous informe- t-on, ayant été requalifiés par les magistrats du tribunal militaire de Yaoundé.