Afrique du Nord: Les semaines du film européen témoignent de la profondeur des liens culturels entre le Maroc et l'UE (Ambassadrice)

Rabat — Les Semaines du Film européen témoignent de la profondeur des liens culturels entre le Maroc et l'Union européenne (UE), a indiqué vendredi, l'ambassadrice de l'UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac.

S'exprimant lors de la 30ème édition des Semaines du film européen, Mme Llombart Cussac a souligné que ce projet culturel, qui a commencé en 1991, reflète "l'ambition croissante" du Maroc et de l'UE pour une coopération continue dans le domaine culturel, ajoutant que cette grand-messe culturelle est rehaussée cette année par une forte présence féminine, tant au niveau de la réalisation que de l'interprétation.

Dans ce sens, elle a précisé que plus de la moitié des projections de cette 30ème édition sont réalisées par des femmes, notant que la programmation de cet événement accorde, comme à l'accoutumée, une place importante à la jeunesse, avec un film dédié aux enfants.

Abordant les autres projets de coopération entre le Maroc et l'UE, Mme Llombart Cussac, a relevé que Rabat abritera le Festival Jazz au Chellah, rappelant aussi que les deux parties ont lancé, cette année, un grand programme de travail autour des Industries culturelles et créatives, en étroite collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

"Nous travaillons également avec les associations du Maroc, notamment la Fondation Ali Zaoua et la Fondation Hiba autour des métiers du cinéma, de l'art et de la culture en général, pour attirer les talents marocains, contribuer aux efforts de développement et favoriser l'emploi de la jeunesse", a-t-elle assuré.

Attirant chaque année près de 12.000 spectateurs, les Semaines du Film Européen illustrent l'excellence européenne, marocaine et méditerranéenne dans le domaine de l'art et de la culture, et offrent une occasion unique de favoriser et de renforcer le dialogue interculturel, par des projections, des rencontres entre les cinéastes marocains et européens et des ateliers dédiés à la découverte des métiers du cinéma pour les jeunes.

Pour cette 30ème édition, cet événement propose une large variété de films, à savoir "Anatomie d'une chute" de Justine Triet (France), "La Chimère" d'Alice Rohnwacher (Italie), "Club Zéro" de Jessica Hausner (Autriche, Allemagne, France, Royaume Uni, Danemark), "Explanation for everything" de Gabor Reisz (Hongrie, Slovaquie), "Les feuilles mortes" d'Aki Kaurismäki (Finlande), la "Salle des Profs" de Ilker Çatak (Allemagne), "20.000 espèces d'abeilles" d'Estibaliz Urresola Solguren (Espagne), et "Sirocco et le Royaume des courants d'air" de Benoît Chieux (Belgique, France).

Dans la catégorie des courts métrages, les cinéphiles auront l'occasion de découvrir les films "Ayyur" de Zineb Wakrim (Maroc), "Et Si Le Soleil Plongeait Dans l'Océan Des nues" de Wissam Charaf (Liban) et "Sur La Tombe De Mon Père" de Jawahine Zentar (Maroc).

Les Semaines du Film Européen sont organisées depuis 1991 par l'Union européenne au Maroc, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre cinématographique marocain, la Fondation Hiba et l'École supérieure des arts visuels de Marrakech.