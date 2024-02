Afrique du Nord: Appel au resserrement des rangs pour l'édification de l'Algérie nouvelle

TIMIMOUN — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a appelé, samedi, au maintien de l'unité des rangs dans un monde instable et en perpétuelle mutation, aux niveaux régional et international, afin de faire face aux tentatives hostiles ciblant le pays, outre l'adhésion de tous au processus de réformes pour l'édification de l'Algérie nouvelle et la contribution positive au parachèvement des chantiers lancés dans le but de diversifier l'économie nationale, renforcer les efforts de développement, atteindre le bien-être social des citoyens et consolider les acquis déjà réalisés.

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures dans la wilaya de Timimoun, le président de la République a affirmé avoir accordé un intérêt particulier à la réunion des meilleures conditions au profit des travailleurs pour leur permettre de s'acquitter au mieux de leurs devoirs professionnels et améliorer leurs conditions sociales en continuant à mettre l'accent sur la consécration du caractère social de l'Etat et l'engagement en faveur de la Justice sociale.

Après avoir souligné sa conviction quant au rôle vital des partenaires sociaux, notamment des organisations syndicales dans la promotion de la gouvernance, le président de la République a exprimé son souci d'instaurer une culture de dialogue, qui se veut le meilleur moyen d'assurer un traitement global et rationnel de différentes préoccupations et aspirations et de réaliser l'ambition collective d'atteindre les plus hauts niveaux de développement et de prospérité, estimant que la participation des organisations syndicales au dialogue social à tous les niveaux est un acquis démocratique et une base essentielle pour soutenir la croissance et la stabilité sociale.