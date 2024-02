Algérie: Le Président de la République - Dialogue sur la place du gaz dans la transition énergétique

TIMIMOUN — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souhaité que le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu à Alger du 29 février au 2 mars, permette d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique et les moyens de renforcer la coopération et le partenariat en faveur d'une exploitation optimale de cette ressource.

Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures dans la wilaya de Timimoun, le président de la République a souhaité que le 7e Sommet des chefs d'Etat et de Gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu à Alger du 29 février au 2 mars, permette d'approfondir le dialogue sur la place du gaz dans le processus de transition énergétique et les moyens de renforcer la coopération et le partenariat en faveur d'une exploitation optimale de cette ressource.

Lire aussi: Président de la République: Nous comptons sur le 7e Sommet du GECF pour une exploitation optimale de cette ressource