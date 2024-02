Congo-Brazzaville: Affaires étrangères - Guy Nestor Itoua promu secrétaire général par intérim

En attendant la prise du décret de nomination du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, ministre de ce département, a nommé par note de service n° 0029 du 19 février 2024, Guy Nestor Itoua, secrétaire général par intérim après le limogeage d'André Poh ayant servi à ce poste pendant quasiment deux ans.

Depuis le 21 février, Guy Nestor Itoua, pourtant déjà affecté par décret présidentiel n° 2023-1731 du 11 octobre 2023 en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, assure désormais l'intérim en qualité de secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger.

Guy Nestor Itoua est diplômé de l'École nationale d'administration de Brazzaville, et également diplômé d'études supérieures spécialisées de l'université de Paris1-Panthéon Sorbonne, en droit international et européen. Par la suite, il a obtenu le diplome de l'École nationale d'administration de Paris en administration internationale.

Devenu fonctionnaire de l'État congolais, diplomate de carrière au grade de ministre plénipotentiaire de première classe, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères dans différents services techniques et de direction géographique depuis près d'une trentaine d'années. Dans le cadre diplomatique, il a exercé depuis juillet 2016 la fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo auprès de la République du Rwanda, pays où en octobre 2019 il était devenu doyen du corps diplomatique accrédité.

Lors de sa prise de fonction, l'ambassadeur Guy Nestor Itoua a exprimé sa sincère et profonde gratitude à l'égard des hautes autorités de l'État tout en remerciant le ministre Jean-Claude Gakosso qui a porté le choix en sa modeste personne. « Je mets mon mandat sur le sceau du respect des us et coutumes de la diplomatie congolaise », a-t-il confié. Il a rassuré tout le corps diplomatique accrédité au Congo quant à sa disponibilité et sa franche collaboration dans le cadre de la coopération. De même, il s'est montré ouvert, prêt à travailler en harmonie avec tous les ministères et autres services techniques du pays. A l'adresse des agents et du personnel sous la juridiction de l'administration centrale, il les a invités au travail d'équipe, fruit d'une diplomatie en alerte et soucieuse de remplir à temps les missions qui leur seront confiées.