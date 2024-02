Afrique Centrale: Brazzaville et Beijing

Le Congo et la Chine viennent de commémorer les soixante ans de leurs relations diplomatiques. Le 22 février 1964, les appréhensions étaient immenses pour acter cette reconnaissance mutuelle alors que l'empire du milieu, confronté à l'hostilité de certaines puissances avec lesquelles ses rapports étaient des plus exécrables, avait besoin du soutien de pays partageant par-dessus tout le voeu de voir le monde s'apaiser.

Six décennies plus tard, à Brazzaville comme à Beijing, les plus hautes autorités sont d'avis que le chemin emprunté par leurs peuples et leurs prédécesseurs était le bon. Dans le sillage de la commémoration de l'historique anniversaire, les présidents Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping ont exprimé le voeu de voir la coopération entre le Congo et la Chine explorer de nouveaux axes.

Au moment où les relations internationales vivent des heures d'incertitude du fait d'une avalanche de conflits préoccupants, la confiance et le respect mutuels sont les valeurs fondamentales sur lesquelles s'appuie le partenariat stratégique entre le Congo et la Chine. L'idée est, au-delà des deux pays, d'entrevoir pour l'Afrique et la Chine une coopération ayant pour base la quête réciproque des bénéfices.

La crise économique et financière mondiale éclatée en 2014 couplée à la crise sanitaire de covid-19 de la fin de l'année 2019 a ralenti la dynamique impulsée auparavant aux échanges entre le Congo et le Chine. A l'orée de l'an soixante-et-un de leur coopération, il est permis de se projeter vers le prochain soixantenaire en travaillant à ce que les gains attendus profitent au plus grand nombre de Congolais et de Chinois.

L'esprit des voeux échangés par Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping, le 22 février 2024, est que le plus éternellement possible, la relation entre le Congo et la Chine soit des plus exemplaires.