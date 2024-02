Afrique de l'Est: La réforme de l'éducation soutiendra considérablement la transformation de l'Éthiopie - Le président de l'AUA INT

<strong>Addis Ababa — La réforme en cours dans le domaine de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier contribuera grandement à la transformation de l'Éthiopie, a déclaré Samuel Kifle, président par intérim de l'université d'Addis-Abeba.

Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le président par intérim a fait remarquer que l'Éthiopie développe l'enseignement supérieur depuis des décennies.

Mais il ne suffit pas d'avoir plus d'institutions, a-t-il dit, ajoutant que le pays doit s'assurer que les institutions sont bien orientées ; et cela nécessite d'entreprendre une réforme, en particulier dans l'enseignement supérieur".

Samuel a rappelé que l'université d'Addis-Abeba a été désignée comme la première université autonome du pays.

Cela lui permettra de se concentrer sur sa mission et d'exceller dans l'enseignement en menant des recherches de pointe et en transformant les sociétés grâce à des services d'engagement communautaire.

Selon le président par intérim, la transformation institutionnelle n'est pas une intervention ponctuelle et l'université d'Addis-Abeba travaillera de manière autonome en fixant des normes et en devenant un exemple pour les autres universités d'Éthiopie.

L'Éthiopie, deuxième nation la plus peuplée du continent africain avec une population majoritairement jeune, investit dans l'éducation pour s'assurer que l'avenir dépend de la connaissance et de la transformation de l'économie, a expliqué Samuel.

"La réforme de l'éducation en général et de l'enseignement supérieur en particulier contribuera grandement à la transformation de l'Éthiopie et en fera le phare de la prospérité en Afrique.

Pour le président, le gouvernement éthiopien a apporté un soutien généreux à l'enseignement supérieur et s'est engagé à assurer le succès de l'université d'Addis-Abeba.

Lors de la 37e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), qui s'est tenue la semaine dernière, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'éducation était la clé du développement durable et d'une croissance plus rapide.

"Au cours des cinq dernières années, l'Éthiopie a réalisé des progrès considérables en matière d'accès universel à l'éducation. Nous avons construit plus de 30 000 écoles maternelles et primaires. Nous investissons massivement dans les écoles secondaires et l'enseignement et la formation techniques et professionnels afin de garantir la qualité et le développement des compétences et de répondre aux besoins du marché du travail", a-t-il souligné.

Aujourd'hui, les nouvelles technologies et les modèles d'apprentissage innovants peuvent aider le continent à faire un bond en avant vers l'avenir, a déclaré le premier ministre, ajoutant que la technologie a permis à l'apprentissage d'aller au-delà de la salle de classe.

La Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UA s'est tenue sur le thème "Éduquer un Africain digne du XXIe siècle" : "Éduquer une Afrique digne du 21e siècle --- Construire des systèmes éducatifs résilients pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique".

Lors de l'ouverture du sommet, le président de l'Union africaine, Mohamed Ould Ghazouani, a souligné la nécessité pour l'Afrique de créer une révolution dans ses systèmes éducatifs afin de réaliser les plans et les stratégies du continent.