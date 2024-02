Ethiopie: Le Conseil adopte des décisions sur diverses questions et renvoie des projets de loi au Parlement

<strong>Addis Ababa — Le Conseil des ministres, lors de sa 27e session ordinaire aujourd'hui, a examiné diverses questions et adopté des décisions, selon le bureau du Premier ministre.

Dans un premier temps, le Conseil a délibéré sur le projet de règlement relatif au développement, à la protection et à l'utilisation des forêts.

Ce projet de règlement a été préparé et présenté au Conseil des ministres afin de développer, protéger et utiliser de manière durable les ressources forestières de l'Éthiopie. En outre, le projet de règlement devrait permettre de construire une économie résistante au climat et d'introduire l'échange de droits d'émission de carbone dans le système de marché international.

Après une discussion approfondie sur le projet de règlement, le Conseil a décidé à l'unanimité de le mettre en oeuvre dès sa publication dans le journal Negarit.

Le Conseil a ensuite discuté des trois accords de soutien financier qui ont été signés avec l'Association internationale de développement. Ces accords comprennent un prêt de 300 millions de dollars américains pour la mise en oeuvre du projet d'inclusion de la carte d'identification numérique et de prestation de services.

Les accords de prêt comprennent également quelque 200 millions de dollars US pour la mise en oeuvre du projet d'éducation et de formation, et 90 millions de dollars US pour la mise en oeuvre du programme d'amélioration de la logistique commerciale.

%

Après avoir confirmé que tous les prêts sont sans intérêt, qu'ils sont assortis d'une commission de service de 1,25 %, qu'ils bénéficient d'un délai de grâce de six ans, qu'ils seront remboursés en 38 ans et qu'ils sont conformes à la politique de gestion du crédit du pays, le conseil a renvoyé le projet de loi à la Chambre des représentants du peuple pour approbation.

Le conseil a également discuté de deux accords de soutien financier signés avec le gouvernement italien. Le premier accord est un prêt de 6,5 millions d'euros à affecter à la mise en oeuvre du projet de développement durable du lac Boye et de ses environs. Le second accord est un prêt de 83,5 millions d'euros pour l'exécution du projet du secteur de l'énergie, a-t-il été indiqué.

Confirmant que les prêts sont sans intérêt et qu'ils ont une période de grâce de six ans pour être remboursés en 30 ans, le Conseil des ministres a renvoyé le projet au Parlement pour approbation.

Le conseil a également discuté d'un projet de règlement visant à modifier les règlements publiés pour établir l'Institut national de protection de la santé animale en tant qu'organisation de développement.

En conséquence, le conseil a décidé à l'unanimité d'augmenter le capital autorisé de l'institut à 2,6 milliards de Birr, et que le règlement entre en vigueur à compter de sa date de publication dans la Gazette Negarit.

En outre, le Conseil a discuté du projet de règlement visant à déterminer les frais de service à payer pour les services fournis par l'Institut des normes éthiopiennes et le Service fédéral d'authentification et d'enregistrement des documents.

Le projet de règlement a été préparé afin d'élargir l'offre et d'améliorer la qualité des services des institutions. Le projet est également important pour mettre en place un système qui permettra aux institutions de couvrir une partie du coût de la prestation des services d'une manière qui tienne compte de la capacité financière de la communauté. Le Conseil a décidé que le règlement entrerait en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette Negarit.

Le Conseil a ensuite discuté du projet de politique sur la gestion des risques de catastrophe et a autorisé sa mise en oeuvre à compter d'aujourd'hui 24 février 2024.

En outre, le Conseil des ministres a rigoureusement discuté d'un projet de loi visant à approuver l'accord d'amendement sur l'établissement de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

Comme il est nécessaire de renforcer la coopération entre les pays membres, l'intégration économique, sociale, environnementale et politique ainsi que d'accélérer la coopération transfrontalière et de faciliter le développement durable des pays membres, l'amendement de l'accord fondateur de l'IGAD a été approuvé par le sommet qui s'est tenu le 12 juin 2023.

Après la délibération du conseil sur l'accord d'établissement amendé de l'IGAD, il a renvoyé le projet de loi à la Chambre des représentants des peuples pour approbation.

Un autre point à l'ordre du jour du Conseil des ministres est le projet de loi visant à approuver le protocole d'accord signé entre les gouvernements d'Éthiopie et de Jordanie, un accord sur la protection des droits et des intérêts des ressortissants éthiopiens travaillant en Jordanie.

Enfin, le Conseil a examiné quatre projets d'accords relatifs au développement des mines de brome, de granit, de charbon et d'or alluvial.

Dans ce cas, le conseil a confirmé que les projets d'accords sont essentiels pour réaliser la stratégie conçue pour fournir les intrants industriels localement, augmenter les recettes en devises, créer des opportunités d'emploi pour les citoyens, et également s'assurer que les accords sont compatibles avec l'orientation politique du gouvernement en termes de protection de l'environnement et d'intérêt pour la communauté.

Finalement, le Conseil des ministres a décidé que le ministère des mines signerait les accords et les mettrait en oeuvre.