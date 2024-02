Ile Maurice: Ils tentent de provoquer un accident pour voler un automobiliste

Effroyable tactique d'un gang organisé circulant en voiture pour cambrioler un automobiliste. Mercredi, l'un des suspects qui était au volant a tenté de provoquer un accident afin que sa proie s'arrête. Ensuite, ses complices armés de couteaux et lui ont volé Rs 1 800 à un homme. Une déposition a été consignée au poste de police de Moka.

La victime, un entrepreneur de 30 ans habitant Quartier-Militaire, se trouvait dans sa voiture en compagnie de son frère et de son épouse. Selon le trentenaire, mercredi vers 18 h 30, il conduisait sa voiture sur l'autoroute M1 sur la voie rapide en venant de Réduit et se dirigeant vers Port-Louis lorsqu'il est arrivé près du viaduc de Réduit. Une voiture bleu foncé qui se trouvait derrière lui a commencé à klaxonner, puis s'est placée devant lui et a commencé à freiner. Le suspect conduisait de manière agressive et dangereuse. Le plaignant a relaté aux enquêteurs qu'il a changé de voie et est passé sur la première voie, mais le véhicule est resté proche de sa voiture.

Pour éviter l'accident, il a arrêté son véhicule sur la voie de dégagement après le viaduc de Bagatelle et l'autre véhicule s'est également arrêté devant sa voiture. Un homme inconnu tenant un couteau est descendu du siège passager avant du véhicule et a placé le couteau sous son cou. Immédiatement après, selon l'habitant de Quartier-Militaire, son frère est descendu du siège passager pour l'aider.

En voyant cela, deux autres hommes sont descendus de l'autre voiture et ont commencé à frapper son frère et ont pris une somme de Rs 1 800 qui se trouvait dans sa poche. En voyant son épouse filmer la scène avec son téléphone portable, ils se sont enfuis dans leur véhicule et ont continué en direction de Port-Louis. Le lieu n'est pas couvert par des images de caméras de surveillance. La brigade criminelle de Moka s'est saisie de l'affaire.