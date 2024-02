Cote d'Ivoire: Salon du capital humain - La cérémonie reportée en mars

La première édition du Salon du capital humain prévue se tenir les 26 et 27 février 2024, à Abidjan, est reportée en mars.

« La régie Yssika, le Rejaip-CI et leurs différents partenaires informent le public et toutes les structures qui se sont inscrits au Salon du capital humain (Sach 2024), du report dudit salon, initialement prévu pour le lundi 26 et mardi 27 février 2024, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Sach 2024 se tiendra effectivement le mercredi 13 et le jeudi 14 mars 2024 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire », rapporte une note d'information transmise le 24 février 2024, à fratmat.info par les organisateurs.

Toutefois, « les inscriptions restent ouvertes pour toutes les structures ayant reçu tardivement les courriers d'invitation et qui désirent participer à ce plaidoyer inédit, pour le bien-être des travailleurs. La régie Yssika, le Rejaip-CI et leurs différents Partenaires présentent à tous et toutes leurs excuses pour ce report ».

Organisé par la régie Yssika, en partenariat avec le Réseau des journalistes pour l'accès à l'information d'intérêt public en Côte d'Ivoire (Rejaip-CI), le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), la première édition du Salon du capital humain (Sach) a pour thème : « La santé et la sécurité psychologiques au travail ».

Cet événement entend faire un plaidoyer en vue de l'élaboration et la mise en oeuvre d'un cadre juridique et règlementaire pour une prise en charge sanitaire efficace de la santé et de la sécurité psychologiques au travail.

Le directeur général de la Cnps, Kouassi Charles Denis, en tant que partenaire de ce salon, dans une adresse spéciale, partagera ses résultats. Ce, à travers le modèle social à la base du modèle économique qui a assuré les excellents résultats de sa structure depuis une décennie.

Il proposera sa nouvelle vision de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire à travers des projets structurants et innovants.