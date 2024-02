Afrique: Le terroir marocain présent en force au Salon International de l'Agriculture de Paris

Paris — Les produits du terroir marocain sont présents en force, pour la 10ème fois, au Salon International de l'Agriculture (SIA) de Paris, qui se tient du 24 février au 03 mars 2024.

Organisée par l'Agence pour le Développement Agricole (ADA) sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, la participation du Maroc au Salon reflète la forte ascension de l'offre des produits du terroir marocain qui ont bénéficié depuis 2008 d'une stratégie taillée de l'amont à l'aval, avec un accent particulier sur le développement de la commercialisation, un choix, fortement propulsé depuis l'avènement de la Stratégie Génération Green 2020-2030, indique un communiqué de l'ADA.

Pas moins de 30 groupements ont fait le déplacement à Paris pour y exposer une palette riche et diversifiée d'une centaine de produits du terroir marocain provenant des 12 régions du Royaume, souligne le communiqué, précisant que ces groupements représentent 82 coopératives regroupant plus de 1.230 petits agriculteurs dont 610 femmes rurales (soit 49%).

Les produits mis en exergue sont principalement l'Argane, le safran, les dattes, les plantes aromatiques et médicinales, les épices, les amandes, etc. Coachés en amont de la tenue du salon, l'ensemble des participants ont été formés de manière à bien les préparer aux différentes rencontres prévues lors du salon aussi bien avec le grand public qu'avec les importateurs potentiels de la place.

Les visiteurs se retrouvent dans un univers dépaysant et haut en couleurs, placé sous le signe "Maroc, des siècles de saveurs". Le pavillon marocain renseigne sur la richesse et les multiples atouts gastronomique et culturels d'un Maroc millénaire. Le tout, bercé dans une ambiance orchestrée de manière à faire de la présence du Royaume à ce grand événement, un rendez-vous annuel fortement attendu par le public Français.

Par ailleurs, le communiqué note que grâce à l'engagement immuable du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de l'ADA, avec une approche inclusive au profit des jeunes et des femmes rurales, les producteurs des produits du terroir ont bénéficié de plusieurs programmes d'accompagnement, d'encadrement et de renforcement de capacités pour les apprêter à un marché national et international de plus en plus compétitif.

Aussi, tout un dispositif marketing et commercial a été mis en place par l'ADA afin de multicanaliser l'accès aux marchés et ce, moyennant d'importants accords signés entre le Département de l'Agriculture et les enseignes de la grande distribution (GMS), la commercialisation en ligne, la mise en place de kiosques coopératifs ainsi que diverses actions de communication ciblées.

Créé en 1964, le Salon International de l'Agriculture de Paris compte, pour cette édition, plus de 1.050 exposants. Il est considéré comme l'un des plus grands rassemblements mondiaux consacrés à l'alimentation, et l'agriculture regroupant les consommateurs, les décideurs, les opérateurs des chaînes de distribution et les chercheurs en innovation agricole.