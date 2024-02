Maroc: Taroudant - Caravane médico-sociale pluridisciplinaire au profit des habitants de la commune de Talgjount

Taroudant — Une caravane médico-sociale pluridisciplinaire de grande envergure a été organisée, samedi, au profit de quelque 2.000 habitants de plusieurs douars de la commune de Talgjount (Province de Taroudant), à l'initiative conjointe du Lions Club Casablanca Unité et de l'Association CAP-ESH pour personnes en situation de handicap.

Organisée en coordination avec les clubs "Amitié" et "Léo Club Union" de la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Casablanca- Aïn Chock, cette action solidaire vise à faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de précarité dans les zones enclavées, ainsi que celles en situation de handicap, avec un accent particulier sur l'amélioration de leurs conditions de vie.

Elle s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité nationale enclenché au lendemain du séisme du 8 septembre 2023, qui a touché plusieurs provinces du Royaume, et des efforts inlassables menés par ces associations en vue de prêter main forte et de venir en aide aux personnes vulnérables.

L'initiative illustre l'engagement exemplaire et la qualité des actions menées par ces associations dans le domaine de la santé et de l'éducation, ainsi que de l'assistance aux personnes âgées et à celles en situation de handicap.

Lors de cette caravane médico-sociale, l'ensemble des bénéficiaires ont reçu des soins et des consultations médicales, notamment en cardiologie, pédiatrie, dermatologie, ophtalmologie, urologie, ORL, gynécologie et radiologie, suivies d'une large opération de distribution de médicaments au profit des patients.

Par la même occasion, une campagne de sensibilisation a été organisée au profit des femmes sur les risques du cancer du sein, ainsi que sur les avantages qu'offre le dépistage précoce de cette maladie.

Cette caravane a été encadrée par un staff médical composé de plusieurs médecins généralistes et spécialistes, d'urgentistes et de pharmaciens, ainsi que par une équipe paramédicale et une quarantaine de bénévoles, avec la mobilisation d'une unité mobile de la santé de la mère et de l'enfant.

Il s'agit, rappelle-t-on, de la troisième caravane médico-sociale de grande envergure organisée par le Lions Club Casablanca Unité au niveau de la région Souss-Massa. Les deux premières avaient eu lieu à Aït Baha, en 2007 et en 2014, alors qu'une campagne de la cataracte avait été organisée en 2018 à Biougra.

Par la même occasion, il a été procédé, à Dar Talib de Talgjount, à la distribution de quelque 500 paniers de denrées alimentaires au profit de 400 familles en situation difficile et de 100 personnes en situation de handicap, ainsi que de cartables, de fournitures scolaires et de vêtements chauds pour quelque 220 élèves issus des zones montagneuses d'Imil Mass.

Au programme, figurait également la distribution de chaises roulantes et de déambulateurs au profit de personnes en situation de handicap, ainsi que la rénovation d'une mosquée.

Approchée par la MAP, Mme Rajae Lahlou, Gouverneure 2023-2024 du Lions Club, District 416 Maroc, s'est félicitée de l'organisation de cette caravane, saluant le grand travail accompli par les organisateurs afin de garantir à cette initiative toutes les conditions de succès.

"Cet engagement pour servir les populations de cette région est une source de fierté pour nous tous", a-t-elle ajouté.

De son côté, Pr Keltoum Mosdik, présidente de l'Association CAP-ESH, a souligné que cette caravane s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité nationale post-séisme, mettant en avant l'engagement sur le terrain des autorités locales, des organisateurs et des partenaires dans le but de faciliter l'accès aux prestations médicales des personnes en situation de handicap et celles impactées par ce tremblement de terre.

Pour sa part, Mme Amal El Houssïni Hilal, présidente du Lions Club Casablanca Unité, a indiqué que cette initiative sociale a été menée à la demande des habitants de la commune de Talgjount dans le but de les faire bénéficier de prestations médicales de proximité, mettant en avant l'importance de cette caravane médicale dans le cadre de laquelle plusieurs autres activités à vocation sociale ont été programmées, pour le bonheur et le bien-être des personnes ciblées.