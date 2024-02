Maroc: Mexico - M. Mayara s'entretient avec la secrétaire d'État au ministère mexicain des Affaires étrangères

Mexico — Le renforcement des relations entre le Maroc et le Mexique a été au centre des discussions tenues par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, à Mexico, avec la secrétaire d'État au ministère mexicain des Affaires étrangères, Maria Teresa Mercado Pérez.

Cette rencontre a été l'occasion de s'entretenir de plusieurs questions d'intérêt commun avec pour objectif de promouvoir les relations bilatérales et de développer un partenariat solide entre les deux pays.

S'exprimant à cette occasion, M. Mayara a souligné que les relations entre les deux pays ont connu un développement remarquable en particulier lors des dernières années, notant que le Royaume oeuvre, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur de toutes les initiatives visant à renforcer la coopération Sud-Sud.

Le président de la Chambre des conseillers a rappelé, à cet égard, la visite historique effectuée par Sa Majesté le Roi au Mexique en 2004, et les horizons qu'elle a ouverts pour le raffermissement des relations entre les deux pays.

M. Mayara a ajouté, lors de cet entretien qui s'est déroulé en présence de l'ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar, que le Maroc considère la coopération Sud-Sud comme un choix stratégique pour réaliser le développement durable escompté.

Le responsable marocain, en visite de travail au Mexique à l'invitation de la présidente du Sénat, Ana Lilia Rivera (20-24 février), a également passé en revue les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, notamment le soutien international croissant à la marocanité du Sahara et au plan d'autonomie qui se démarque par le sérieux et le réalisme et qui constitue l'unique solution à ce différend artificiel.

M. Mayara a, dans ce contexte, mis en avant l'unanimité de toutes les composantes du peuple marocain autour de la cause nationale, appelant le Mexique à adopter une position en soutien aux efforts des Nations Unies visant à parvenir à une solution politique à ce différend régional artificiel, et à prendre des positions susceptibles de capitaliser sur la nouvelle dynamique entre les deux pays et de jeter les bases d'un partenariat fructueux.

De son côté, Mme Mercado Pérez a exprimé la disposition de son pays à établir un partenariat basé sur la coopération bilatérale afin de promouvoir les relations entre les deux pays et de tirer profit du potentiel dont disposent les deux pays.

Au cours de cette réunion, qui s'est tenue en présence aussi du directeur général de l'Afrique, de l'Asie centrale et du Moyen-Orient au ministère mexicain des Affaires étrangères, José Octavio Tripp, la responsable mexicaine a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le dialogue politique bilatéral, à travers l'organisation d'une nouvelle session de la commission mixte pour identifier les priorités et élaborer une feuille de route pour la coopération entre Rabat et Mexico.

S'agissant du partenariat stratégique entre le Maroc et le Mexique, Mme Mercado Pérez a souligné l'importance de la coopération entre les deux pays et de la coordination des positions au sein des fora internationaux pour faire face aux défis mondiaux communs, tels que le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la sécurité internationale.

Concernant la question du Sahara marocain, elle a souligné que, malgré certaines positions antérieures, le Mexique soutient les efforts des Nations Unies en vue du règlement de ce conflit artificiel. Cette position a été exprimée par le Mexique lors de son mandat au Conseil de sécurité, a-t-elle ajouté.

Outre M. Mayara, la délégation marocaine comprend également MM. Abderrahmane Ouafa, Abdelkader Salama, et Ahmed Lakhrif, représentants de la Chambre des conseillers respectivement auprès du Parlement Latino-américain (PARLATINO), du Parlement andin, et du Parlement centraméricain (PARLACEN).