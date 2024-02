Afrique Centrale: La Belgique apporte de l'aide aux habitants de la RDC touchés par les crues du fleuve Congo

La Belgique, par l'intermédiaire de Belgian First Aid and Support Team (B-FAST), a décidé d'offrir un soutien matériel à la République démocratique du Congo et à la République du Congo afin d'aider leur population à faire face aux conséquences des crues récentes du fleuve Congo. Cette aide fait suite aux demandes d'aide bilatérale qui lui ont été adressées, indique un communiqué du ministère belge des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, publié ce samedi 24 février.

Ces deux pays sont en effet touchés de manière récurrente par des inondations, mais la situation cette année est exceptionnelle en raison de l'ampleur des précipitations.

En République démocratique du Congo, explique le communiqué, 16 provinces ont été touchées par les inondations.

« Plus de 300 morts ont été dénombrés, plus de 2 millions de personnes sont affectées et près de 100.000 maisons se sont effondrées. Le matériel envoyé par B-FAST permettra d'apporter une aide aux populations victimes des récentes crues du fleuve Congo. Concrètement, l'aide de B-FAST consiste en l'envoi de 348 tentes familiales. Cette intervention de B-FAST s'ajoute à l'appui déjà fourni par la Belgique aux acteurs humanitaires pour faire face à la crise à l'Est du pays », précise le communiqué.

La réception et la distribution des tentes se fera via la Croix-Rouge.

B-FAST est la structure du Gouvernement fédéral qui est activée lors de l'apport d'une aide d'urgence à l'étranger et se compose du Service public fédéral (SPF) Intérieur, du SPF Stratégie et Appui (BOSA), du SPF Santé publique, de la Défense et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, et dans laquelle le Cabinet du Premier ministre est également impliqué.