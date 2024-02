Congo-Kinshasa: Le manque d'accès à l'éducation sexuelle expose les adolescents aux grossesses non désirées

La RDC est l'un des pays où l'on rapporte le plus de cas de grossesses non désirées dans le monde. Le Fond des Nations unies pour la population (UNFPA) note sans en préciser les statistiques, que le pays renferme "un taux élevé des grossesses non désirées".

Selon plusieurs spécialistes en santé sexuelle, cette situation est une des conséquences du non-accès des jeunes adolescents à l'éducation sexuelle d'une part, et des difficultés d'accès des adolescents et jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive de qualité, d'autre part.

Pour parler de la problématique des grossesses non désirées, le magazine Bana Okapi, accorde la parole aux enfants, aux parents et aux responsables d'écoles de Kinshasa.