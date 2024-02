Algérie: Célébration du double anniversaire du 24 février - Diverses activités et inauguration de structures dans le Sud du pays

OUARGLA — Diverses activités culturelles et sportives et des inaugurations d'installations ont marqué la célébration, samedi dans le Sud du pays, du double anniversaire de la création de l'Union Générale des Travailleurs algériens (UGTA), et la nationalisation des hydrocarbures.

Outre des cérémonies de recueillement à la mémoire des martyrs en présence des autorités locales, des moudjahidine, des cadres syndicalistes et des travailleurs, l'évènement a donné lieu, dans la wilaya de Béchar, à l'organisation d'une cérémonie à la Maison de la culture "Mohamed Kadi" ponctuée de communications et interventions des responsables syndicalistes locaux valorisant les efforts des hautes instances du pays pour un développement local durable.

Des retraités, cadres syndicalistes et des travailleurs ont été honorés à cette occasion en reconnaissance à leurs efforts pour le développement du pays.

Dans la wilaya de Touggourt, cette commémoration a été marquée par la mise en service, au niveau de l'Aéroport de Sidi-Mehdi, d'une nouvelle station de kérosène, d'une capacité de stockage de 200 m3, de deux pompes électriques, dotée également d'uns système de contrôle et d'intervention anti-incendie, en plus de l'acquisition de deux camions-citernes d'acheminement du kérosène d'une capacité des 52 m3, a indiqué le chef de centre de Naftal à l'Aéroport, Mohamed Menni.

Cette nouvelle installation est appelée à impulser la navigation aérienne dans cette structure aéroportuaire qui assure 21 vols hebdomadaires vers différentes destinations du pays, et impulser la dynamique de développement économique dans la région.

Il a été également question d'inaugurer un projet d'extension du centre de bitume relevant de Naftal d'une capacité de stockage de 1.120 tonnes.

Cette nouvelle installation employant 71 agents assurera en perspective l'approvisionnement des wilayas du Sud-est du pays en la matière.

La wilaya de Tamanrasset a célébré ce double anniversaire, en procédant au coup d'envoi du chantier de raccordement de 375 foyers au chef lieu de la wilaya au réseau de gaz naturel, au lancement d'un réseau d'électricité de 46 foyers du quartier d'Adriane, chef lieu de la wilaya, en plus de la réalisation de deux réseaux de haute et basse tensions, de la mise en place d'un transformateur électrique et l'inauguration d'une agence commerciale de la Sonelgaz au quartier El-Kasr.

Des personnels et retraités de l'entreprise Naftal ont été honorés à cette occasion dans la wilaya de Tamanrasset.