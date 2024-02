Afrique de l'Ouest: Promotion de l'expertise burkinabè à l'international - Dr Sampawende Jules Tapsoba nommé Économiste en chef adjoint de Afreximbank

Le Burkinabè Dr Sampawende Jules Tapsoba a été nommé Économiste en chef adjoint et directeur, gestion des données et développement de modèles de la Banque Africaine d'Export-Import (Afreximbank).

Comme à l'accoutumée, l'expertise burkinabè se vent bien sur le marché international. En effet, notre compatriote, Dr Sampawende Jules Tapsoba a été nommé cumulativement Économiste en chef adjoint et directeur, gestion des données et développement de modèles à la Banque Africaine d'Export-Import (Afreximbank). Cette information, qui honore le Pays des Hommes intègres, a été rendue publique en ce début de semaine.

En croire ceux qui connaissent M. Tapsoba, cette double promotion au sein de l'une des plus prestigieuses institutions bancaires panafricaines n'est pas une surprise pour ce fin connaisseur des arcanes de l'économie et de la finance internationales. En effet, avant cette nomination l'enfant de Samandin, a occupé plusieurs postes de responsabilités à l'international. Il a été Représentant Résident du Fonds Monétaire International (FMI) au Togo, de septembre 2017 à août 2021, où il a agi en tant que conseiller de confiance, renforcement des capacités et développement de la sensibilisation.

Au cours de son mandat dans ce pays, Dr Sampawende Jules Tapsoba a été un acteur clé dans la conduite du programme triennal, soutenu par une Facilité Élargie de Crédit (FEC) de 244,8 millions de dollars, validé en mai 2017 pour le Togo. Lequel programme a permis d'engager des réformes économiques majeures, axées sur l'optimisation de la mobilisation des recettes publiques et la gestion prudente de la dette ; avec à la clé comme résultat tangible, une baisse remarquable de la dette publique togolaise, qui avait chuté de plus de 82% à 51%, en seulement 3 ans.

Titulaire d'un doctorat en en Économie Internationale, d'une maîtrise en économie internationale, économie du développement et gestion de projets de l'Université d'Auvergne en France, et d'un Master en Gestion des Activités Bancaires du Centre de Formation de l'Association Bancaire du Togo. M. Tapsoba a intégré le FMI en 2010. Il y a occupé les fonctions d'économiste principal pour le Malawi et le Rwanda et co-dirigé le réseau de surveillance du département africain du FMI ; il a également joué un rôle de premier plan dans le groupe consultatif de recherche du département africain de FMI.

Avant son mandat au FMI, il a occupé les postes suivants : chef adjoint de la cellule d'aide au Trésor français, économiste au ministère français des Affaires étrangères, économiste à l'ONUDI, économiste à l'UEMOA, et professeur adjoint à la Clermont School of Economics. Il est également chercheur principal à la Fondation d'études et de recherche sur le développement international (FERDI).

Dans le domaine de la finance, comme dans bien d'autres secteurs socioéconomiques, le Burkina Faso regorge de talents sûrs très recherchés sur le marché international. Il nous reste à savoir mobiliser et canaliser ces grandes intelligences au profit du développement socioéconomique de la mère patrie. En entendant, plein succès à Dr Sampawendé Jules Tapsoba dans ses nouvelles fonctions à Afreximbank !