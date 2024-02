Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Février 2024

Nigeria : Sanctions de la Cédéao contre le Niger - Une grande partie d’entre elles levée

Les chefs d’Etat des pays membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) réunis samedi à Abuja ont décidé la levée d’une grande partie des sanctions contre le Niger. La Cédéao « a décidé de lever avec effet immédiat » les plus lourdes sanctions imposées au Niger depuis la prise du pouvoir à Niamey d’un régime militaire qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet, a annoncé Omar Alieu Touray, le président de la Commission de la Cédéao samedi après-midi. Les frontières et l’espace aérien nigérien seront rouverts, les transactions financières entre les pays de la Cédéao et le Niger de nouveau autorisées, et les avoirs de l’Etat nigérien dégelés, « pour des raisons humanitaires », a déclaré Omar Aliou Touray. (Source France24)

Bénin : Développement de la pêche artisanale - Le financement des travaux du nouveau port de pêche de Cotonou acté

Le ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni et l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, Joris Jurriens, ont procédé ce jeudi 22 février 2024, à la signature d’un accord de financement pour le développement de la pêche artisanale. Le but visé est de soutenir le financement des travaux de construction du nouveau port de pêche artisanale de Cotonou.Cotonou, la capitale économique du Bénin va abriter un nouveau port de pêche. Un accord de financement est signé à cet effet entre le gouvernement béninois et le Royaume des Pays-Bas. Le coût total du projet s’élève à 72 millions d’euros, pour une durée de 18 mois, avec livraison en décembre 2025. (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Gourma/6ème Région militaire - Le lieutenant-Colonel Daibiré Somé Diannibé Éric prend le commandement

Le premier commandant de cette unité militaire, le lieutenant- Colonel Daibiré Somé Diannibé Éric fut installé officiellement dans ses nouvelles fonctions devant les plus hautes autorités militaires et administratives, les parents et les amis. Au regard du contexte du pays des hommes intègres, le premier commandant de la 6ème région militaire dit mesurer l’immensité de la mission qui l’attend. Pour ce faire, a indiqué le lieutenant-colonel, il compte mettre l’accent sur des valeurs comme la discipline et la cohésion qui sont cardinales pour lui, pour une bonne organisation de l’unité dont il a désormais la charge.En outre, il a ajouté qu’au regard de la particularité de la région de l’Est, des actions vont s’intensifier pour ramener la quiétude au sein des populations. (Source :Aib)

Gabon : Fraude sur les réseaux d’eau et d’électricité - Jusqu’à 50 milliards de Fcfa de pertes par an pour la SEEG

S’il y a une levée de boucliers ces dernières semaines pour fustiger la qualité du service public de l’eau et de l’électricité fournie par la Société d’électricité et d’eau du Gabon (SEEG), ses responsables font remarquer, de leur côté, que les fraudes à elles seules occasionnent d’énormes pertes financières, plombent les performances et les programmes d’investissement de cette entreprise. On invoque des pertes circonscrites entre 30 et 50 milliards de francs CFA par an sur les réseaux d’électricité et d’eau. (Source : alibreville.com)

Rca : Justice et lois - La «justice n’est plus rendue au nom du peuple», affirme l’opposant Crépin Mboli-Goumba

En République centrafricaine (Rca), l'opposant Crépin Mboli-Goumba a dénoncé, ce 21 février 2024 à Bangui, une « justice (qui) n'est plus rendue au nom du peuple ». Il s'en est pris au ministre de la Justice, Arnaud Djoubaye-Abazene, qui a promis de réagir ultérieurement à ces accusations.En Centrafrique, Crépin Mboli-Goumba, l'un des leaders de l'opposition, déclare que la justice centrafricaine est en péril. Lors d’une conférence de presse, ce 21 février 2024 à Bangui, le président du Parti africain pour une transformation radicale et l'intégration des États (Patrie), formation politique d’opposition, a affirmé que la justice centrafricaine est corrompue jusqu'au plus haut sommet de la hiérarchie judiciaire. Crépin Mboli-Goumba dénonce aussi la mainmise du ministre de la Justice, Arnaud Djoubaye-Abazene, sur le travail des acteurs judiciaires ou encore le non-respect des textes pour des intérêts individuels. ( Source : Rfi)

Guinée : Dissolution du gouvernement - Le Rpg arc-en-ciel fait une « invite » au Cnrd

Le Rpg arc-en-ciel est sortie de sa réserve pour donner sa position sur la dissolution du gouvernement de transition, le 19 février 2024.« Prudent » sur le sujet, le parti d’Alpha Condé estime que le limogeage du Gouvernement est une « cuisine interne… » au Cnrd (comité national du rassemblement pour le développement). L’ex parti présidentiel lance cependant une invite aux autorités de la Transition par rapport à la suite du déroulement du processus pour le retour à l’ordre constitutionnel.« Ce que demande le Rpg arc-en-ciel, c’est le respect du chronogramme des 24 mois. Il reste maintenant dix mois. Nous avons besoin d’une nouvelle Constitution acceptable et inclusive, nous avons besoin de la réalisation de toutes les élections y compris celle présidentielle avant fin décembre 2024.( Source :africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Après le Sommet extraordinaire de la Cédéao- Alassane Ouattara a regagné Abidjan

Le Président de la République Alassane Ouattara a pris part, le samedi 24 février 2024 au Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernements ' de la Cédéao. Parti d'Abidjan le vendredi 23 février, le Président ivoirien a regagné Abidjan, samedi.Au menu de cette rencontre, les défis sécuritaires et socio-politiques qui se posent dans la sous-région ainsi que les voies et moyens d'y renforcer la paix et la stabilité.Au terme de ce Sommet extraordinaire les sanctions économiques et financières contre le Niger ont été levées pour des raisons humanitaires. Le Sommet a réclamé la libération immédiate du Président Mohamed Bazoum. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Crise politique- Des centaines de manifestants des deux bords à Dakar

Plusieurs centaines de Sénégalais ont manifesté pacifiquement samedi à Dakar, les uns pour le chef de l’Etat d’organiser la présidentielle avant la fin de son mandat le 2 avril, les autres pour défendre son bilan et son image écornée par le report de l’élection. Les sénégalais étaient censés élire leur cinquième président dimanche 25 février. Le président Macky Sall a déclenché une onde de choc le 3 février en décrétant un report de dernière minute. (Source :adakar.com)