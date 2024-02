Cote d'Ivoire: Recensement général des entreprises - 3 000 agents recenseurs sur le terrain

L'opération de Recensement général des entreprises et établissements de Côte d'Ivoire (Rgeeci) débutera effectivement le 5 mars 2024, à San Pédro. L'information a été donnée par la ministre de l'Economie, du Plan et du Développement, le vendredi 23 février 2024, lors de la cérémonie officielle de lancement du Rgeeci. Rapportent des sources officielles ivoiriennes.

« San Pedro est notre ville de départ. L'opération va commencer le 5 mars par le recensement. Nous allons faire en même temps la cartographie. La ville va nous permettre de tirer les leçons pour pouvoir généraliser par la suite à l'ensemble du territoire ivoirien », a indiqué Nialé Kaba. Selon la ministre, cette opération permettra au pays, d'une part, de disposer d'une banque de données économiques et financières actualisées et exhaustives sur les entreprises et établissements des secteurs formel et informel, et d'autre part, de mettre en place un Système d'information géographique (Sig) sur les entreprises.

Ce recensement sera couplé avec l'enrôlement des unités du secteur informel en vue de leur offrir des opportunités réelles d'inclusion financière.

A terme, ajoutent nos sources, les résultats permettront au pays de disposer d'une structure détaillée et complète du secteur privé et d'identifier les difficultés des entreprises en vue de mieux orienter les politiques de promotion et de création d'emplois.

Aussi, favoriseront-ils la planification des investissements au niveau des différents secteurs d'activités et des zones géographiques, ainsi que l'orientation de la réalisation d'infrastructures économiques (routes, ponts, électricité, eau, zones industrielles, etc.) pour développer les activités économiques au niveau local. Nialé Kaba n'a pas manqué de lancer un appel aux responsables des structures techniques des ministères concernés et aux présidents des organisations professionnelles pour une implication effective en informant et sensibilisant tous les acteurs (secteurs secondaire et tertiaire) en vue de la réussite de l'opération.

Cette opération sera menée pendant neuf mois par 3 000 agents recenseurs de l'Institut National de la Statistique de Côte d'Ivoire (Ins-CI).