Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Février 2024

Burkina Faso : Religion - 15 civils catholiques tués dans un attentat terroriste

15 civils catholiques réunis pour la prière ont été tués dimanche 25 février 2024 dans une attaque terroriste à Essakane-Village, dans le département de Dori, au Nord-Est du Burkina Faso. Le diocèse de Dori, qui a diffusé l’information dans un communiqué nécrologique, invite à prier pour le repos de ceux qui sont morts et pour leurs familles; mais aussi «pour la conversion de ceux qui continuent de semer la mort et la désolation dans notre pays». Alors que la Communauté catholique d’Essakane-Village était réunie pour la prière communautaire tôt ce dimanche, elle a été visée par une attaque d’une bande terroriste. « Le bilan provisoire fait état de 15 fidèles tués», écrit le diocèse de Dori dans son communiqué nécrologique signé par l’abbé Jean-Pierre Sawadogo, vicaire général. 12 personnes sont décédées sur place et trois autres au Csps des suites de leurs blessures. L’attaque a également fait deux blessés. (Source : Vatican News)

Bénin : Frontière Bénin-Niger- Un homme abattu pour avoir tenté de forcer le passage

Le 24 février 2024, un incident tragique s’est produit à la frontière entre le Bénin et le Niger, où un homme a été mortellement blessé par balle. Alors que la frontière reste fermée en raison des sanctions de la Cédéao contre le Niger suite au coup d’État contre le président Mohamed Bazoum, l’homme, en route pour Gaya, a tenté de forcer le passage sur le pont. Malgré les tirs de sommation, il a continué sa progression et a été abattu par les forces de défense et de sécurité nigériennes postées sur le pont. Cet incident souligne les tensions accrues à la frontière en raison de la fermeture imposée par les sanctions de la Cédéao, avec des mesures de sécurité renforcées, y compris l’installation de blocs et de conteneurs pour stopper tout trafic terrestre, laissant la voie fluviale comme principal canal d’échange entre les deux pays voisins. (Source : acotonou.com)

Niger: Insécurité - quatre soldats tués dans une attaque près du Nigeria

Quatre soldats nigériens ont été tués jeudi dans une attaque contre leur position par des hommes armés sur une centaine de motos dans la région de Maradi (centre-sud) près du Nigeria, ont indiqué vendredi la télévision publique et des sources locales. « Vers 06H00 (05H00 GMT), des individus armés venus en grand nombre sur une centaine de motos ont attaqué la position des gendarmes de l’Opération antiterroriste- Faraouta bouchia (la chasse au porc-épic) à Bassira », un village proche du Nigeria, a affirmé à l'Afp un élu local. Selon la télévision publique nigérienne, l'attaque a « fait quatre morts et deux blessés parmi les Forces de défense et de sécurité (Fds) ». Une femme a également été « blessée par une balle perdue ». Après une heure d'échanges de tirs », les Fds ont « repoussé » les assaillants qui ont réussi « à emporter leurs morts et leurs blessés », en abandonnant trois motos, des appareils de communication et des munitions, d'après la télévision. (Source : Presse locale)

Gabon : Finances- Le gouvernement approuve deux emprunts pour des projets d’Infrastructure majeurs

Lors du Conseil des ministres du 23 février, deux projets d'ordonnance ont été entérinés, autorisant l'État à contracter deux emprunts d'un montant total de plus de 94,825 milliards de Fcfa. Ces fonds seront utilisés pour financer plusieurs projets d'infrastructure majeurs. Le premier emprunt, d'un montant de 74,825 milliards de Fcfa auprès de la Deutsche Bank, sera consacré à la conception et à la réalisation d'infrastructures routières, ainsi qu'à un projet de logement. Ce financement permettra la construction de deux fly overs, quatre passerelles piétonnes, et un nouveau pont à Ebel-Abanga, visant à améliorer la circulation et à réduire les embouteillages. Le deuxième emprunt, de 20 milliards de Fcfa auprès de la Banque de Développement des États de l’Afrique Centrale (Bdeac), sera affecté au "Plan Complet de Réinstallation" des populations impactées par le projet d'aménagement des bassins versants de Gué-Gué, Lowé-IAI, et Terre Nouvelle. (Source : alibreville.com)

Togo : Elections législatives et régionales- Repoussées au 20 avril 2024

Au Togo, les prochaines consultations électorales, prévues pour le 13 avril, connaissent un léger report. Le Président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a pris vendredi un décret fixant la nouvelle date des élections législatives et régionales au samedi 20 avril 2024.La décision a été prise notamment, à la demande des acteurs politiques, sur les rapports des ministres en charge de l’administration territoriale et des finances, et sur proposition de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). (Source : alome.com)

Sénégal : Dialogue- Dr Babacar Diop décline finalement l’invitation de Macky Sall

Le parti Fds-Les Guélewaars ne participera finalement pas au dialogue voulu par le Président Macky Sall prévu le lundi 26 et le mardi 27 février 2024. Cette formation a donné les raisons de sa prise de position. « La manœuvre périlleuse à laquelle nous assistons risque d'éroder l'essence même de notre coexistence démocratique. Participer, c’est légitimer une telle trahison des principes sacrés pour lesquels de nombreux Sénégalais se sont battus et parfois au péril de leur vie et pour lesquels ils continuent de se battre inlassablement », ont opposé les camarades de Dr Babacar Diop. Au départ, rappellent les militants de Dr Diop, « notre parti avait répondu positivement à l'appel au dialogue, porté par le souci d’apaiser le climat politique et de promouvoir la paix et la stabilité sociale, l'espoir de renforcer la solidarité et l'unité qui font la fierté du Sénégal, notre phare sur le continent africain ». (Source : adakar.com)

Maroc : Pour acter le dégel des relations - Le chef de la diplomatie française à Rabat

Le ministre français des Affaires étrangères est en visite dans la capitale marocaine, Rabat. Arrivé dimanche soir, Stéphane Séjourné sera reçu dans la matinée par son homologue Nasser Bourita. Au programme des échanges, les relations bilatérales en cours de dégel après 18 mois très tendus. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Accès à l'eau potable - Deux châteaux d'eau livrés à Cocody d'ici à fin avril

Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a annoncé la livraison de deux châteaux d'eau dans la commune de Cocody, au terme d'une visite desdits châteaux d'eau à Abatta (Cocody ), et du débarcadère d'Anyama, le jeudi 22 février 2024.Bouaké Fofana a dit être totalement satisfait de l'avancée du projet des deux châteaux d'eau. « Comme le projet est suffisamment avancé et que dans les semaines à venir, il va se terminer, je suis donc venu regarder l'état d'avancement et m'assurer que les plus hautes autorités de l’État pourraient venir visiter le chantier", a déclaré le ministre de l'Hydraulique. Il a par ailleurs précisé que le projet est à 95% de taux de réalisation. Bouaké Fofana est venu s'assurer que la livraison pourra être effective d'ici à fin avril 2024.D'un coût global de plus de 100 milliards de Fcfa, ce projet comprend en effet la construction d'ouvrages de stockage, notamment deux châteaux d'eau de 5 000 m3 chacun à Abatta (Cocody), la station de traitement qui est situé à Anyama débarcadère, 16 km de canalisation pour le transport de l'eau traitée à l'usine vers les châteaux de stockage, ainsi que 8 km de route. (Source : fratmat.info)