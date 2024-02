Cote d'Ivoire: Mortalité maternelle - Les femmes médecins invitées à lutter contre le fléau

Le combat contre la mortalité maternelle tient à cœur à l'ancienne ministre de la Santé, Prof. Thérèse N'Dri Yoman. Marraine de l'Association des femmes médecins, elle les a encouragées à persévérer dans la lutte contre ce phénomène. « Aucune femme ne doit mourir en couches. Nous attirons l'attention de tous afin que la mortalité maternelle baisse. Cela doit être l'affaire de tous, personnel soignant, familles et communautés; tout le monde doit participer à la réduction maternelle en posant les actes qu'il faut », a souhaité, le samedi 24 février, Thérèse N'Dri Yoman, lors de la cérémonie bilan de l'Association des femmes médecins de Côte d'Ivoire (Afmci) à Abidjan. À souligner que la mortalité maternelle a chuté en Côte d'Ivoire. De 614 en 2011, elle était à 385 décès pour 100 000 naissances en 2022. Toutefois, elle reste élevée, pour les efforts fournis par le gouvernement en matière de lutte contre la mortalité maternelle ces 10 dernières années.

Faisant le bilan de ces activités, Dr Aimé Aka Sandrine, présidente de l'Association, par ailleurs médecin spécialiste en santé publique et communauté, a relevé que l'Afmci compte 290 femmes médecins issues de différentes spécialités, exerçant au public ou au privé, universitaire ou pas, résidentes en Côte d'Ivoire ou hors du pays et 6 membres d'honneur. L'Afmci s'est engagée à mettre en valeur la place et les compétences des femmes médecins dans la vie publique, économique et sociale et à soutenir leurs projets.

Pour elle, son organisation est une jeune association qui a de grandes ambitions, avec pour objectif de soutenir les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire en matière de renforcement du bien-être des populations. Le bilan programmatique de l'association a été présenté par sa secrétaire générale, Dr Koné Anna. Elle a déclaré que l'Afmci a organisé une campagne de sensibilisation et de dépistage des Infections sexuellement transmissibles (Ist)/Vih-Sida. Au cours de cette activité, environ 130 enseignantes et parentes d'élèves ont été sensibilisées et ont acquis des connaissances sur les infections sexuellement transmissibles. Dr Koné Anna a relevé de sa présentation que l'association est confrontée au manque de ressources matérielles et financières pour travailler à l'atteinte de cet objectif principal.

En termes de perspectives, l'Afmci entend renforcer l'aide sociale et ses actions de communication. Lors de cette réunion bilan, Dr Eylem Odacilar, gynécologue-obstétricienne, représentant la clinique Médical Park de la Turquie, a fait une présentation sur la chirurgie gynécologique, laparoscopique et hystéroscopique.