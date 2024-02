Guinée: L'écrivain Lamine Kamara mis à l'honneur

En Guinée, une cérémonie d'hommage à Lamine Kamara, écrivain, romancier et essayiste de renom, a été organisée samedi 24 février. À 84 ans, l'ancien prisonnier de la révolution sous la première République et ministre sous la deuxième République, a savouré ces honneurs. De nombreuses personnalités l'ont accompagné pour cette cérémonie.

C'est dans un grand hôtel de Conakry et en présence de nombreux intellectuels dont d'anciens premiers ministres et ministres que Lamine Kamara a été honoré. Le Centre d'innovation et de recherche pour le développement (CIRD) a tenu à lui rendre cet hommage de son vivant.

L'ancien Premier ministre François Louncény Fall revient sur des souvenir qui l'ont marqué. « Jeune intellectuel, promu au plus bel avenir, Lamine Kamara fut brutalement arrêté, injustement, dans les conditions les plus difficiles. Lamine Kamara a restitué ces années de braises dans un ouvrage que j'ai lu et relu à plusieurs reprises avec effroi ».

Lamine Kamara est notamment l'auteur de Sous les verrous de la révolution (2012) récit autobiographique dans lequel il raconte les geôles du régime de Sékou Touré, et de Safrin ou le duel au fouet (1991), roman illustrant la culture mandingue.

Pour Bailo Téliwel Diallo, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Lamine Kamara devait connaître de son vivant les pensées qui habitent les Guinéens. « Lamine Kamara, c'est notre professeur, (et il a) un parcours très emblématique de l'intellectuel guinéen, je dirai même du Guinéen tout court : à la fois des sommets très lumineux, très créatifs, historiques même, des drames, des tragédies dans lesquelles certains ont perdu la vie ».

Touché par tant d'honneurs, Lamine Kamara n'a pas caché sa satisfaction. « Célébrer quelqu'un de son vivant, je crois que je suis le premier à bénéficier de cela, donc, je remercie grandement l'organisatrice qui en a pris l'initiative, Mme Safiatou Diallo. Mais, je crois que c'est une bonne chose si cela s'inscrivait dans nos traditions... ». L'espoir de Lamine Kamara, intellectuel reconnu, est de voir les futures générations prendre le relais.

L'historienne Safiatou Diallo est la fondatrice et présidente du conseil d'administration du CIRD. Elle a été également l'organisatrice, en fin d'année dernière, d'une série de rencontres autour dans le cadre de « La semaine de l'intégration africaine », consacrée au panafricanisme.