Algérie: Le Pr Ahmed Djebbar évoque à Alger les contributions de la civilisation arabo-musulmane dans le développement des différents domaines des sciences

ALGER — L'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), a organisé, samedi à Alger, une conférence du professeur Ahmed Djebbar, où il a retracé 40 ans de recherche sur l'histoire de la contribution de la civilisation arabo-islamique au développement des différents domaines des sciences entre les 9e et 15e siècle.

Organisée à la salle de conférences du Palais de la Culture Moufdi Zakaria, cette rencontre scientifique animée par le chercheur académique spécialisé en mathématiques, Ahmed Djebbar, a présenté un résumé des résultats de ses recherches en 40 ans de lecture, d'exploration et d'analyse, et ce, en présence du conseiller du président de la République chargé de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle et de la Culture, Mohamed Seghir Saadaoui et du président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, Kamel Sanhadji.

Etaient également présents à cette rencontre le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, le président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaid, et le président de l'Académie algérienne de la langue arabe, Cherif Meribai, ainsi que des parlementaires, des diplomates et des chercheurs.

Membre honoraire de l'Académie, le professeur Ahmed Djebbara a présenté un résumé de ses recherches sur les activités scientifiques en Andalousie et dans la région du Grand Maghreb entre les 9e et 15e siècle, mettant en évidence les contributions de personnalités arabes et islamiques dans divers domaines scientifiques tels que les mathématiques, la médecine, l'astronomie et la traduction de livres philosophiques et scientifiques, ainsi que la géographie, la cartographie et le développement des sciences de la langue arabe, sur différentes périodes successives ayant permis l'émergence d'écoles scientifiques dans plusieurs villes du Maghreb, notamment à Tihert (actuellement Tiaret), qui fut jadis l'un des centres de rayonnement scientifique et culturel.

Concernant le mouvement scientifique dans la région arabe, Pr Djebbar a affirmé que "les chercheurs peuvent présenter les résultats de leurs travaux à travers une série de conférences et de rencontres, devant un public varié parmi les spécialistes ou les membres de la société".

Le Pr Ahmed Djebbar donnera, dimanche, une deuxième conférence à l'Université Houari Boumediene des sciences et de la technologie, intitulée "Les mathématiques au service de la langue arabe".

Membre fondateur de l'AAST, Ahmed Djebbar est un professeur honoraire spécialisé en mathématiques et en histoire des mathématiques. Lauréat de plusieurs prix internationaux, il a publié des dizaines d'articles scientifiques et plusieurs livres sur l'histoire des sciences dans les pays musulmans.