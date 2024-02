Algérie: Intempéries - Routes coupées et circulation difficile sur plusieurs axes du fait de l'accumulation de neige

ALGER — Les intempéries enregistrées dans plusieurs wilayas du nord du pays au cours des dernières 24 heures ont entraîné une interruption du trafic au niveau de plusieurs routes et rendu la circulation difficile sur d'autres axes en raison de l'accumulation de neige, a-t-on appris samedi auprès des services de la Gendarmerie nationale (GN).

A ce propos, le responsable de la communication au Centre d'information et de coordination routière relevant de la GN, le commandant Samir Bouchehit, a indiqué dans une déclaration à l'APS que les récentes intempéries avaient entraîné la fermeture de certaines routes, tandis que d'autres ont enregistré une difficulté de circulation, notamment dans l'ouest du pays.

Dans la wilaya de Tissemsilt, l'accumulation de la neige a provoqué la coupure du chemin de wilaya 5 (CW) reliant Theniet El Had à Sidi Boutouchent, et une difficulté de circulation sur la route nationale (RN) 19 reliant Tissemsilt à Chlef, au niveau de Bordj Bounaama.

Au niveau de la wilaya de Médéa, une difficulté de circulation a été observée sur l'autoroute Nord-Sud, au niveau de la région Benchicao, sur la RN 60A reliant les communes d'Aïn Boucif et les trois daïras, et sur la RN 64 reliant les communes de Baata (Médéa) et Bougara (Blida). Le trafic devient, aussi, difficile sur la même route au niveau de la région de Ouled Brahim (Médéa).

Par ailleurs, les intempéries ont entrainé la fermeture de la RN 33 reliant les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, au niveau de la région de Lakoukar, commune de Bechloul.

Le trafic est également interrompu sur la RN 33 reliant les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, au niveau de la région d'Assoul (commune d'Aït Boumahdi).

Dans la wilaya de Blida, une difficulté de circulation a été observée sur la RN 37 reliant les deux communes de Chréa et Blida, ainsi que sur le CW 49 au niveau de la commune de Chréa.

Le Commandement de la GN appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance, notamment en de telles conditions climatiques, soulignant les efforts consentis par les unités de la GN, en collaboration avec les services de la Protection civile et des Travaux publics, pour ouvrir au plus vite possible les routes fermées.