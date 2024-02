Afrique: Sécurité spirituelle en Afrique - Focus à Kampala sur le rôle de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains

Kampala — Les participants à une conférence scientifique, qui a entamé ses travaux samedi à Kampala en Ouganda, ont mis en avant le rôle et l'action de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans la réalisation et la préservation de la sécurité spirituelle en Afrique.

Les intervenants lors de cette conférence organisée par la section ougandaise de la Fondation, ont souligné l'importance de la stabilité et la sécurité spirituelle en Afrique, saluant le rôle de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans ce sens, à travers ses actions dans l'unification des efforts des Ouléma en Afrique, conformément à la Vision éclairée de son Président, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, Que Dieu Le Préserve.

A cet égard, le Président de la Section de la Fondation en Ouganda, Cheikh Ibrahim Sali, a affirmé que la réalisation de la sécurité spirituelle nécessite des efforts complémentaires et globaux de la part des individus, des ouléma, des institutions et de la société, notant qu'il s'agit en effet de l'objectif de la Fondation à travers ses différents programmes visant le renforcement de l'enseignement et de la recherche scientifique, la préservation du patrimoine africain, la consolidation des valeurs spirituelles et éthiques en Afrique, ainsi que la promotion du dialogue interreligieux, ce qui traduit l'engagement de la Fondation à consolider la sécurité spirituelle dans le continent.

De son côté, le chargé de mission au sein de la Fondation, Othman Sqalli Houssaini, a fait savoir que la sécurité spirituelle en Afrique fait partie des thèmes sur lesquels travaille l'institution, indiquant notamment dans une allocution au nom de la délégation marocaine que la Fondation ne se substitue à aucune institution officielle ou privée dans n'importe quel pays, mais elle est disposée à coopérer avec toute partie qui adopte les mêmes principes et objectifs.

De son côté, Canon Grace Kissou, qui représentait le Secrétaire général du Conseil interreligieux ougandais, a salué l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, de créer la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, mettant en avant les initiatives et les conférences organisées par cette institution, en vue de consacrer les valeurs de cohabitation et de dialogue entre les adeptes des différentes religions.

Pour sa part, le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques en Ouganda et Mufti du pays, Shaban Mubaje, a souligné que la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains est un partenaire important dans le cadre des efforts visant à réaliser la sécurité spirituelle en Afrique, saluant ses actions dans ce domaine, à travers le soutien apporté à la recherche scientifique et la consultation en ce qui concerne la résolution des crises spirituelles et intellectuelles que connaissent les sociétés modernes.

De son côté, la Vice-Première ministre ougandaise, Lukia Isanga Nakadama, salué l'action de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, ainsi que ses objectifs qui consistent en la réalisation de la sécurité spirituelle en Afrique, exprimant la volonté de son pays à coopérer avec le Maroc et bénéficier de son expérience, en vue de renforcer les relations entre les deux pays frères.

La première journée de cette conférence qui se tient les 24 et 25 février sous le thème "Le rôle de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains dans la réalisation de la sécurité spirituelle en Afrique," a été marquée par une participation distinguée de plusieurs personnalités religieuses, politiques et diplomatique du Maroc et de l'Ouganda.