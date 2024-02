Maroc: 48è Trophée Hassan II et 27è Coupe Lalla Meryem - L'Argentin Ricardo Gonzalez et l'Anglaise Bronte Law remportent le titre

Rabat — L'Argentin Ricardo Gonzalez et l'Anglaise Bronte Law se sont adjugés, samedi, dans l'ordre, les titres de la 48è édition du Trophée Hassan et de la 27è Coupe Lalla Meryem de golf, organisées du 19 au 24 février au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

L'Argentin a décroché le titre après avoir réalisé un total de 209 coups (69, 70 et 70 coups), soit 10 sous le par. Il a devancé le Danois Thomas Bjorg qui a terminé les épreuves du Trophée avec un total de 210 coups (9 sous le par).

La 3ème place est revenue ex aequo au Coréen Yang Yong-eun et à l'Australien Mark Hensby, qui ont réalisé, chacun, un score total de 212 coups (7 sous le par).

Dans des déclarations à la presse, Gonzalez s'est félicité des bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulée la compétition, relevant qu'il se sentait chez lui au Maroc.

"Les vents et les pluies qui se sont abattues samedi matin sur Rabat ont rendu les conditions de jeu plus difficiles au Royal Golf Dar Es Salam. Mais, j'ai quand bien même réalisé de bons coups et géré chaque trou de manière différente", a-t-il relevé, se réjouissant de la manière dont il a terminé les épreuves du trophée.

Pour sa part, l'Anglaise Bronte Law a terminé les épreuves de la Coupe Lalla Meryem, qui fait partie du Ladies European Tour (LET), en tête du classement final avec un score total de 206 coups (73, 69 et 64 coups), soit 13 sous le par. Elle a devancé la Française Pauline Roussin Bouchard qui a réalisé un total de 209 coups (10 sous le par).

L'Espagnole Fatima Fernandez Cano est arrivée troisième avec un score total de 210 coups (9 sous le par).

S'exprimant à l'issue de ces épreuves qui ont connu la participation de 108 joueuses, la golfeuse anglaise s'est dite heureuse d'avoir remporté ce prestigieux trophée, faisant part de son souhait de revenir jouer au Royal Golf Dar Es Salam dans les prochaines années.

La golfeuse professionnelle marocaine Inès Laklalech, qui a remporté le Lacoste Ladies Open de France en 2022, s'est classée à la 7è place avec un total de 213 coups (68, 73 et 72 coups), soit 6 coups sous le par.

L'épreuve Pro-Am, qui s'est clôturée mercredi, a été marquée par la participation de l'équipe de SAR le Prince Moulay Rachid, composée de Karim Guessous et Omar Lahjomri, accompagnés du champion allemand, Alex Cejka et de la championne mexicaine, Maria Fassi et qui a signé une participation brillante, en obtenant les 2èmes places du Pro-am-PGA Tour Champions et du classement cumulé, celui du "Pro-am Trophée Hassan II".

Deux autres Pro-Am ont eu lieu mercredi. Il s'agit du Pro-Am "PGA Tour Champions Friendship Cup" qui s'est déroulé sur le parcours Rouge et du Pro-Am "Hassan II Kids Cup by First Tee" qui a connu la participation de 9 équipes, constituées d'enfants du programme national "First Tee" et de joueurs et joueuses professionnels des deux circuits présents à la 48è édition du Trophée Hassan II et de la 27è édition de la Coupe Lalla Meryem de golf.

Depuis sa création en 1971, le Trophée Hassan II de golf compte à son actif la participation de véritables légendes de cette discipline, dont Gary Player, Severiano Ballesteros, Billy Casper, Lee Trevino, Payne Stewart, Nick Price, Sam Torrance, Padraig Harington, Ernie Els, John Daly, José Maria Olazabal, Alexander Levy, Danny Willet, Thomas Petters et Francesco Molinari.

Quant à la Coupe Lalla Meryem, elle ne cesse d'attirer depuis sa création en 1993 les meilleures golfeuses à l'échelle mondiale, à l'instar de Marie-Laure de Lorenzi, Laura Davies, Suzann Pettersen ou encore Annika Sörenstam.

Les deux trophées, organisés par l'Association du Trophée Hassan II (ATH), bénéficient d'une large diffusion TV dans les cinq continents.

Le Maroc reste à ce jour le seul pays à organiser une épreuve masculine et autre féminine inscrites dans les calendriers européens de golf.