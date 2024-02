Maroc: Transformation digitale - Le CRI Béni Mellal-Khénifra passe à la vitesse supérieure

Béni Mellal — Le Centre régional d'investissement de la région Béni Mellal-Khénifra poursuit le renforcement de son écosystème digital avec l'introduction de diverses nouvelles initiatives numériques qui ambitionnent de faciliter l'accès aux investisseurs de la région et d'ailleurs.

Ces différentes nouvelles initiatives numériques conçues dans le but de tirer vers le haut les investissements dans la région s'inscrivent dans le cadre des efforts visant à promouvoir la région Béni Mellal-Khénifra comme destination attractive pour les investisseurs.

Suivant cette dynamique prometteuse, le CRI Béni Mellal-Khénifra a mis à la disposition des investisseurs de la région la plateforme +www.cri-invest.ma+ qui offre une kyrielle de services et permet aux visiteurs du site de se renseigner et de suivre le traitement de leur projet d'investissement dans le cadre de la commission vouée à cet effet par la loi 47-18 en toute transparence et en respect des délais légaux.

A travers cette plateforme, tout investisseur peut s'informer sur les procédures et les incitations liées à l'investissement, lancer son projet, suivre son avancement et accéder à ses actes et autorisations. La plateforme permet, également, aux investisseurs porteurs de projets de faire leur dépôt de dossier au Maroc comme à l'étranger.

Une plateforme innovante, dotée d'une banque d'idées, vient s'ajouter aux nouvelles solutions proposées par le CRI Béni Mellal-Khénifra pour l'accompagnement intégré des entrepreneurs des TPMEs en leur offrant des services d'appuis individualisés dans le but de créer et de pérenniser leurs entreprises.

Cette plateforme, la première du genre au Maroc, donne accès à différents types de formations permettant aux porteurs d'idées de mener à bien leur projet, en plus de les assister aux niveaux de toutes les étapes de création de celui-ci. Cette plateforme est la première dédiée à l'accompagnement des entreprises au Maroc.

Le Centre a également, renforcé, la version Bêta de son Baromètre régional de l'investissement, disponible sur le site officiel du CRI. Ce baromètre se veut un outil permettant aux investisseurs, aux acteurs socio-économiques et aux décideurs régionaux d'avoir plus de visibilité sur l'évolution et les tendances des investissements au niveau de la région et ses échelons territoriaux (provinces et communes).

Avec une fréquence mensuelle de mise à jour des données, le baromètre, grâce à son interactivité, offre la possibilité d'effectuer des paramétrages permettant de faire des analyses approfondies et interactives sur la base de plusieurs critères, à savoir, la période, la localité, le secteur d'activité, la nature juridique du foncier, le genre et l'origine de l'investisseur.

Le CRI a aussi conçu un Bureau d'ordre digital, une plateforme de nature à faciliter l'accès aux investisseurs de la région, le but étant d'accompagner les différents personnes souhaitant investir dans la région en plus de mettre à leur disposition des solutions digitales inédites leur permettant d'avoir accès à leur projet en toute sécurité sans avoir à se déplacer physiquement au siège du CRI.

Il est à rappeler que le CRI BMK a annoncé la refonte de son site web en y incluant un nouveau design avec des fonctionnalités améliorées permettant un accès facile et une gestion 4.0 des projets d'investissement.