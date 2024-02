Maroc: Tanger - Les Assises régionales sur le sport soulignent le rôle vital du secteur dans le développement

Tanger — Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a organisé, samedi à Tanger, les Assises régionales sur le sport, sous le thème "une approche participative pour un leadership sportif dans la région", l'occasion d'examiner le rôle vital de ce secteur dans la promotion du développement.

Les participants à cette rencontre, tenue en présence du président du Conseil régional, du secrétaire général du ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, du secrétaire général de la Wilaya de la région, des présidents des instances élues provinciales et locales, ainsi que des présidents et membres des commissions régionales, ont débattu du rôle important du sport dans l'appui aux efforts de développement, l'éducation des générations montantes et la réalisation de l'égalité et de la justice territoriale et sociale.

Les intervenants à cet événement, qui s'est déroulé également en présence des présidents et représentants des Fédérations royales marocaines des différents sports, de responsables régionaux et de présidents de clubs et d'associations sportives, ainsi que d'acteurs sportifs, ont également discuté des mécanismes juridiques, de gestion, financiers et logistiques pour promouvoir davantage le sport, en tant que levier du développement durable, afin d'accompagner les réalisations et les mutations importances que connaissent plusieurs disciplines sportives, à l'échelle continentale et internationale, ainsi que de lier le sport au développement.

%

S'exprimant à cette occasion, le président du Conseil régional, Omar Moro, a souligné que l'organisation de ces assises vise à accompagner le progrès que connait le sport national et l'intérêt croissant pour le sport, ainsi que de la confiance dont jouit le Royaume en matière d'organisation d'événements sportifs continentaux et internationaux, relevant que la région aspire à une mobilisation générale de toutes les ressources et capacités pour accompagner cette dynamique et relever les défis du développement, dans ses dimensions sociale, économique et humaine.

M. Moro a également noté que l'objectif de ces Assises est d'assurer la convergence entre les différents intervenants institutionnels, élus et privés, de fournir les bases d'une approche participative aux niveaux horizontal et vertical, d'ouvrir un débat élargi afin de mettre en place une stratégie régionale et d'avoir une idée claire sur les moyens de promouvoir le secteur à tous les niveaux, tout en capitalisant sur le rôle du sport dans la production de la richesse, la réalisation de la justice territoriale entre les différentes provinces et préfectures de la région du Nord.

De son côté, le secrétaire général du ministère de tutelle, Younes Shimi, a relevé que le sport est devenu une composante essentielle pour réaliser les objectifs d'un développement économique et humain équilibré, assurer l'inclusion sociale et lutter contre toutes formes d'exclusion et de marginalisation, soulignant que le ministère oeuvre à généraliser la pratique sportive, à promouvoir le sport scolaire, à fournir les bonnes conditions pour sa pratique et à encourager les apprenants à s'intéresser au sport.

M. Shimi a, à cet égard, affirmé que les réalisations du Royaume dans de nombreux sports, grâce aux Hautes orientations royales, reflètent l'efficacité de la politique sportive adoptée par le Royaume, qui se base sur une approche globale et intégrée, et l'intensification des efforts pour fournir une législation sportive appropriée, soutenir le travail des structures sportives et améliorer leur gouvernance, parallèlement à la mise à niveau des infrastructures aux normes internationales et la facilitation de l'accès des habitants à ces installations.

Pour sa part, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a relevé que ces Assises affirment le développement de la pratique sportive élitiste et populaire au Maroc, qui constitue l'un des piliers essentiels pour l'inclusion de la société en général, et la jeunesse en particulier, notant qu'au niveau du football en particulier, le Royaume a réalisé de grands progrès en matière de développement d'infrastructures sportives et ambitionne d'aller davantage de l'avant, en garantissant une bonne formation, le développement du professionnalisme et la structuration de la pratique.

Dans une allocution lue en son nom par le membre de la Fédération, Abdelmalek Abroun, M. Lekjaa a estimé que toutes les régions du Royaume doivent contribuer au développement du sport, tant au niveau individuel que collectif, ainsi qu'au rayonnement continental et international du sport national, ajoutant que la Fédération se focalise sur le travail de base au niveau de la formation pour dénicher les talents, doter les centres de formation des équipements nécessaires et fournir le soutien financier et logistique nécessaire pour garantir une pratique sportive efficace.

Les intervenants ont, par ailleurs, noté que le traitement des affaires sportives au Maroc a pris une dimension qualitative, eu égard à la ferme conviction du Royaume que le sport est un levier important pour une éducation saine, mais également de par son rôle dans la diplomatie parallèle et la promotion de l'ouverture du Royaume sur son environnement continental et international.

Ils ont également appelé à soutenir la gouvernance des associations et des clubs sportifs, pour accompagner le développement que connait le sport national, encourager la recherche scientifique dans le domaine des sports, fournir l'accès nécessaire à toutes les installations sportives, notamment les terrains de proximité, pour les personnes à besoins spécifiques, tout en soutenant l'excellence sportive de cette catégorie.

Les participants ont assuré que les Hautes orientations royales sont une feuille de route pour promouvoir le sport national et instaurer des bases solides pour garantir une bonne gouvernance et lier la pratique sportive au rendement et à la qualité, tout en assurant le respect de la déontologie du sport et en élaborant des visions claires couvrant toutes les disciplines sportives, afin de réaliser un développement sportif durable, global et intégré.

Il est à noter que la région du Nord a adhéré aux efforts déployés par tous les intervenants dans le domaine sportif, en tant qu'acteur important dans le développement des sports, eu égard au rôle important que joue le sport dans la prospection de l'avenir et la mobilisation collective des différents acteurs sectoriels et territoriaux.

A cette occasion, un trophée commémoratif a été décerné à la FRMF, en reconnaissance des réalisations accomplies par le football national et son rayonnement continental et international, et des efforts déployés pour le développement du sport et l'inclusion des jeunes.

Ces Assises ont été marquées par l'organisation de deux ateliers, visant à mettre en lumière la nouvelle approche participative pour la promotion du sport, à commencer par les axes relatifs aux infrastructures sportives de la région et aux mécanismes de gouvernance en matière d'appui et de financement, afin d'adopter une approche scientifique qui permet d'obtenir des résultats concrets, à même de mettre en valeur la diversité sportive, les capacités physiques, et les compétences de gestion.