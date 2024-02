Algérie: Arrivée du président de la République à Djamaâ El-Djazaïr pour présider l'inauguration officielle de l'édifice religieux

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, est arrivé, dimanche à Djamaâ El Djazaïr, pour présider l'inauguration officielle de l'édifice religieux, civilisationnel et scientifique, classé plus grande mosquée en Afrique et troisième plus grande au monde derrière Masjid Al-Haram à la Mecque et Masjid Al-Nabawi (Mosquée du Prophète) à Médine.

Le président de la République a été accueilli à l'entrée de la mosquée par le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, M. Youcef Belmehdi, et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Mohamed Tarek Belaribi.