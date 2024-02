Afrique: Ligue 1 - Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang relancent l'0M en battant Montpellier

Trois jours après sa qualification en 8e de finale de Ligue Europa, l'Olympique de Marseille a décroché sa première victoire de l'année 2024 en Ligue 1 en battant Montpellier 4-1 dimanche 25 février au Vélodrome en clôture de la 23e journée grâce notamment à Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour la première en championnat du nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, les Marseillais, qui ont pourtant concédé l'ouverture du score, ont bien réagi grâce à un but de Ndiaye pour l'égalisation, un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but contre-son-camp de Sacko.

c'est la surprise du nouvel entraîneur de l'OM qui a fait la différence. Incertain la veille de la rencontre, le milieu offensif sénégalais Iliman Ndiaye a été titularisé par Gasset aux côté du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang dans le 3-5-2 que le technicien originaire de Montpellier a adopté depuis son arrivée en début de semaine.

Ndiaye ovationné par le Vélodrome

Dans ce système, Ndiaye a beaucoup décroché, venant chercher les ballons très bas sur le terrain. Le Sénégalais s'est énormément démené en participant activement aux tâches défensives. Et ses efforts ont fini par être récompensés à la demi-heure de jeu. Dans la surface, récupérant un ballon mal dégagé par la défense héraultaise, Ndiaye a effacé d'un crochet Falaye Sacko pour fusiller Benjamin Lecomte et égaliser (1-1, 30e). Il signe ainsi son premier but au Vélodrome.

C'est encore lui qui a gratté un ballon dans les pieds héraultais, pour lancer une action qui allait se terminer par la finition d'Aubameyang après un centre à ras de terre de Chancel Mbemba (2-1, 43e). C'est lui enfin, parfaitement lancé par le Gabonais, qui s'est écroulé dans la surface adverse, taclé par Boubakar Kouyaté, provoquant, avec l'aide de la VAR, un pénalty logique pour l'OM. Pénalty transformé par Aubameyang pour son huitième but en Ligue 1 cette saison (3-1, 61e).

Sorti à la 80e minute, Ndiaye, si souvent chahuté par le public marseillais depuis son arrivée en début de saison, a été ovationné par le Vélodrome, circonspect mais pas rancunier manifestement. Montpellier a fini par boire le calice jusqu'à la lie lorsqu'une minute plus tard, Sacko a mis le ballon dans son propre but après un centre d'Ismaila Sarr, placé en piston droit par Gasset pour pallier l'absence de Jonathan Clauss, suspendu (4-1, 81e).

L'OM n'est pas guéri, mais le docteur Gasset poursuit parfaitement sa convalescence.