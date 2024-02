Madagascar: Programmes 100 jours du gouvernement - Démarrage laborieux

Présentée officiellement le 14 janvier dernier, l'équipe gouvernementale entame aujourd'hui son 43e jour de prise de fonction.

Des ministres tout de suite opérationnels capables de mettre en oeuvre des projets ayant des impacts directs sur la vie quotidienne de la population. C'était le critère principal évoqué lors de la sélection des membres du gouvernement. Pourtant, 43 jours après la présentation officielle du gouvernement Ntsay, des questions se posent sur l'efficacité de cette équipe gouvernementale. Certains observateurs commencent à émettre un doute.

Bon nombre des membres du gouvernement, y compris le Premier ministre Ntsay Christian, semblent plutôt discrets et moins présents sur le terrain, alors que le jour de la présentation du gouvernement, le président Andry Rajoelina a annoncé qu'il veut des ministres de terrain qui vont aux contacts de la population pour connaître les vraies réalités du quotidien des Malgaches et non des ministres de salon ou de bureau (c'est selon). Mais pour le moment, cette présence sur le terrain n'est pas palpable et les résultats ne sont pas forcément visibles, à moins que ce soient les équipes en charge de la communication des Ministères qui ne font pas leur travail.

À l'allure où vont les choses, on s'achemine vers un bilan négatif voire catastrophique des 100 premiers jours du gouvernement. La question est de savoir si certains hauts responsables n'arrivent pas à suivre la vitesse du TGV. Quoiqu'il en soit, on constate que le démarrage de la réalisation des programmes 100 jours du gouvernement paraît laborieux. Aucun des projets d'envergure inscrits dans l'objectif des 100 premiers jours du gouvernement ne voit le jour, du moins pour le moment.

%

Le président Andry Rajoelina risquerait de demander à l'équipe gouvernementale de revoir sa copie. Mais force est aussi de reconnaître que le locataire d'Iavoloha a mis la barre très haut, peut-être même trop haut pour certains ministres, en imposant une vitesse infernale pour mettre en oeuvre les « 3 Andry » du développement de la Politique Générale de l'Etat.

6 usines d'engrais

Parmi les programmes 100 jours figure entre autres la distribution gratuite de planning familial au profit de 3 220 000 femmes à travers le pays pour le ministère de la Santé. Combien ont déjà été distribués jusqu'alors ? C'est la question qui se pose.

Pour ce qui est du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, il est question de l'enlèvement des ordures à Tana, mais aussi la mise en oeuvre du projet Tana Water III visant à résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable à Tana, le pipeline Efaho dans le Sud...

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, l'objectif est la mise en place des centres d'enrôlement au niveau des ambassades de Madagascar à l'étranger pour que les ressortissants malgaches vivant dans ces pays puissent obtenir leur passeport dans un délai d'un mois.

Pour ce qui est du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, le gouvernement prévoit de mettre en place 6 usines de fabrication d'engrais dans les régions Alaotra Mangoro, Boeny, Sofia, Amoron'i Mania et Analamanga, mais aussi la distribution d'intrants agricoles au profit de 112 500 agriculteurs, la mise en oeuvre du programme Ankohonana Miarina et la construction de barrages permettant d'irriguer 30 000 Ha de terrains agricoles à travers le pays.

« Branchements mora »

Pour le ministère de l'Energie, l'objectif consiste à l'opérationnalisation d'un centrale thermique de 105 MW, l'installation de 27 centrales solaires, la fabrication de nano réseaux solaires dans 20 sites à travers le pays, la distribution de 200 000 kits solaires au niveau des 13 régions, l'installation de 47 parcs solaires, la mise en place de 1500 lampadaires solaires dans les zones sensibles, l'installation de « branchements mora » au profit de 50 000 ménages, la mise en place d'une centrale hybride de 1MW à Sainte-Marie et 1,5 MW à Mananara Nord, le remplacement de 1000 poteaux en bois par des poteaux en béton, ainsi que la mise en place de kits solaires au niveau de 453 centres de santé de base à travers le pays.

Pour ce qui est du ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, la distribution de 79 678 carnets biométriques à Sainte Marie, Antsirabe et Miarinarivo, et de 412 221 ménages dans 5 districts d'Antananarivo, ainsi qu'au profit de 2 082 221 ménages dans 103 districts hors Tana, sont prévus pendant les 100 premiers jours du gouvernement. L'octroi d'une identification unique pour chaque citoyen figure aussi parmi les objectifs des 100 jours pour ce département ministériel. De son côté, le département en charge de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle prévoit, en 100 jours, d'organiser une campagne de formation de masse au profit de 250 000 bénéficiaires dans le métier du web.

Preuve d'efficacité

Quid de la réalisation des programmes 100 jours des autres départements clés tels que le ministère des Travaux publics, du ministère des Transports, ainsi que les trois ministères en charge de la Défense et sécurité ? Face aux enjeux des échéances électorales en vue, le gouvernement doit enclencher la vitesse supérieure et faire preuve d'efficacité.