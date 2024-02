Algérie: Constantine - Le projet d'extension et de rénovation du centre de stockage de GPL à El Khroub réceptionné en 2025

CONSTANTINE — Le projet d'extension et de rénovation du centre de stockage de GPL (gaz de pétrole liquéfié), du complexe Naftal de Bounouara, dans la commune d'El Khroub (Constantine) sera réceptionné en 2025, a affirmé, samedi, le directeur du district GPL, Fayçal Baâtchia.

Le même responsable a précisé, dans une déclaration à l'APS, à l'occasion du 68e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et du 53e anniversaire de nationalisation des hydrocarbures, que ce projet, lancé en décembre 2021 et confié à l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (ENGTP), permettra de doubler la capacité de stockage du GPL (propane et butane) au centre de stockage et de distribution du complexe Naftal de Bounouara.

Le projet d'extension, dont le taux d'avancement est de l'ordre de 41%, consiste en la réalisation de quatre nouveaux réservoirs, dont deux réservoirs mixtes (butane/propane), d'une capacité de 2.500 m3 chacun, et deux autres réservoirs mixtes d'une capacité de 2.000 m3 chacun, en plus d'une nouvelle station d'accès pour le gazoduc de pétrole liquéfié Skikda/El Khroub sur une distance de 105,7 km, a ajouté le même responsable.

M. Baâtchia a aussi fait savoir que le projet comprend également l'extension des réseaux de distribution de GPL et l'installation de nouvelles vannes alimentées par des moteurs électriques pour remplacer les vannes manuelles existantes, en plus de l'extension du système central de surveillance des niveaux de stocks de GPL dans les nouveaux réservoirs.

Le même responsable a souligné que ce projet vise également à réhabiliter les différentes installations existantes, ainsi qu'à améliorer la sécurité du centre et à moderniser les équipements de surveillance, tels que l'extension du réseau d'eau utilisé pour la lutte contre les incendies.

La mise en oeuvre de ce projet, financé à hauteur de 8,34 milliards de dinars, et destiné à approvisionner l'Est algérien en gaz propane et butane, permettra d'augmenter de 9.000 m3 les capacités de stockage du centre de Bounouara, portant sa capacité totale à 19. 000 mètres cubes.