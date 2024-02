Afrique: Un paquebot immobilisé au large de Maurice en raison des risques sanitaires

Depuis samedi soir, le Norwegian Dawn est immobilisé au large de Maurice avec plus de 2 000 passagers à bord et plus d'un millier de membres d'équipage. Les autorités sanitaires de Maurice ont réalisé des prélèvements à bord du navire, samedi et dimanche. Les résultats sont attendus mardi. Entre-temps, personne ne peut quitter le navire.

Le paquebot Norwegian Dawn est à l'arrêt au large de Port-Louis depuis samedi soir, le 24 février. Il est bloqué par les autorités mauriciennes qui interdisent tout accès ou départ du navire. Celles-ci redoutent la présence d'une maladie contagieuse à bord.

Les 2 182 passagers, de 53 nationalités différentes, ainsi que le millier de membres d'équipage, sont en attente de la décision des services sanitaires mauriciens, décision prévue au plus tard mardi.

Les autorités sanitaires de l'île ont effectué des prélèvements samedi et dimanche sur les passagers et le personnel du paquebot. Les analyses en laboratoire sont en cours pour détecter d'éventuelles infections, incluant la gastroentérite et le choléra.

Représenté à Maurice par IBL Shipping, le Norwegian Dawn avait prévu d'entamer plusieurs croisières régionales. Il avait quitté Maurice le 13 février pour des escales en Afrique du Sud et à Madagascar. Il devait ensuite faire une courte escale à La Réunion, mais le mouillage y a été refusé pour raisons sanitaires.

Informées, les autorités mauriciennes n'ont voulu prendre aucun risque.