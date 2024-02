Algérie: 24 février - Hommage aux travailleurs pour la consécration de la souveraineté nationale

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé, samedi, que le double anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures (24 février), constituait "une occasion pour rendre un vibrant hommage aux travailleurs pour leurs actes héroïques et pour les décisions ayant consacré la souveraineté nationale, lesquelles renforcent aujourd'hui l'indépendance de la décision politique et économique".

"A l'occasion de l'anniversaire de la création de l'UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures, je rends un vibrant hommage à nos travailleurs pour leurs actes héroïques", a écrit M. Goudjil sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, se disant "fier des décisions ayant permis de rompre avec la dépendance économique, et consacré la souveraineté nationale dans un esprit novembriste, lesquelles renforcent aujourd'hui l'indépendance de la décision politique et économique avec des décisions fondées sur une économie diversifiée dans l'Algérie nouvelle et souveraine".