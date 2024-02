Angola: INFOTUR sélectionne six provinces pour attirer les touristes

Lubango — Les provinces de Huíla, Benguela, Luanda, Namibe, Malanje, Cuando Cubango et Zaïre ont été sélectionnées comme destinations prioritaires pour les touristes, car elles disposent de routes et d'hôtels de qualité, considérés comme des ressources touristiques stratégiques, en plus de leurs potentialités.

Le choix a été effectué par l'Institut de Promotion du Tourisme (INFORTUR) en tenant compte de 15 ressources stratégiques exclusives, entre autres les routes d'accès et les hôtels dans la première phase, c'est ce qu'a annoncé samedi à Lubango, son directeur Afonso Vita, qui a souligné qu'en raison de l'amélioration de ces indicateurs, d'autres provinces sont en cours d'intégration.

À Lubango, a-t-il ajouté, des sites comme Tundavala, l'une des sept merveilles de l'Angola et le Mirador de Serra da Leba ont déjà été sélectionnés, et à Namibe se trouvent les collines de Curoca et les lagunes d'Arco, lieux où seront installés des équipements pour faciliter les touristes.

Intervenant dans le cadre des préparatifs de la VIIe Bourse internationale du tourisme (Bitur), Afonso Vita, a souligné que même si ces zones offrent des conditions nécessaires, le secteur privé devrait contribuer à l'amélioration de ces lieux.

Selon lui, le site touristique de Tundavala nécessite une mise en place des meilleures conditions pour attirer davantage de touristes.

Pour l'avancement du Plan de Développement Touristique en Angola, une ligne de crédit est ouverte pour soutenir les investisseurs dans le secteur et relancer l'économie nationale.