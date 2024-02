Congo-Kinshasa: 22e anniversaire de Radio Okapi - Julienne Lusenge plaide pour la pérennisation de la radio

Julienne Lusenge, activiste de défense des droits de la femme et lauréate du Prix de l'ONU pour les droits de l'homme en 2023, a plaidé ce 25 février pour la pérennisation de Radio Okapi, après le retrait prochain de la MONUSCO. Elle a émis ce voeu a l'occasion du 22 e anniversaire de cette radio onusienne,

Selon la présidente du conseil d'administration de l'ONG Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral, (SOFEPADI) et directrice du Fonds pour les femmes congolaises, Radio Okapi est devenue un porte-voix de la population congolaise et contribue à la promotion de la paix ainsi qu'à la lutte contre les violences faites aux femmes dans le pays.

« Chaque personne se soucie de la continuité de cette radio. Radio Okapi nous a beaucoup aidés dans la diffusion des messages pour la promotion de la paix, promotion de la lutte contre les violences faites aux femmes. Radio Okapi est accessible et gratuite, et ça nous aide à passer nos messages en temps utile et atteindre les populations, les auditeurs. Surtout, Radio Okapi fait tout pour rester professionnelle et objective dans ses diffusions. Et c'est ça une radio, une radio qui est aux côtés de la population », a-telle fait savoir.

« Nous espérons que pendant cette période de transition de la MONUSCO, des mesures idoines seront prises pour que Radio Okapi puisse continuer à nous aider à diffuser nos messages et surtout faire la promotion des droits des femmes, lutter contre les violences faites aux femmes. Mais aussi à être ouverte aux acteurs de la société civile parce que dans d'autres chaînes, ils ne peuvent pas passer des messages par ce qu'il faut payer », a-elle conclu.

Enfin, elle a souhaité longue vie à Radio Okapi et a toute son équipe.