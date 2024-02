Afrique du Nord: Madbouli - Ras El Hekma est le plus grand projet dans l'histoire d'Egypte

Le Premier ministre, Moustafa Madbouli a assisté, hier vendredi, au siège du gouvernement dans la Nouvelle capitale administrative (NCA), à la cérémonie de signature du plus grand accord d'investissement de l'histoire de l'Egypte, avec la partie émiratie, pour développer la région de Ras El Hekma au Littoral nord-ouest.

Sous le thème "Egypte et Emirats: Partenariat pour le développement - Ras Al-Hekma", l'accord a été signé par le ministre égyptien du Logement et des Communautés urbaines, Assem El-Gazzar, et le ministre émirati de l'investissement, Mohamed El-Sweidi.

Le Premier ministre a assuré que cet accord représente un partenariat et non une vente des actifs, soulignant que l'Egypte a besoin d'un million de nouvelles opportunités d'emploi par an. Par ailleurs, elle a besoin de ce type de projets titanesques.

Le Premier ministre a assuré qu'il s'agit du plus grand projet d'investissement dans l'Histoire d'Egypte. Et Madbouli d'ajouter que le processus de développement urbain vise à développer les zones géographiques de Matrouh, de Salloum et d'Al-Alamein.

Il a poursuivi en assurant que Ras El-Hekma devrait contribuer à créer des millions d'opportunités d'emploi pour les jeunes, notant que toutes les entreprises immobilières en Egypte travailleraient dans le cadre cet accord de partenariat.

Le Premier ministre a noté que le projet de Ras El Hekma va permettre à l'Etat d'obtenir une somme de 35 milliards de dollars au cours de deux mois : le premier versement sera de 15 milliards de dollars dans l'espace de quelques semaines, et le deuxième à hauteur de 20 milliards de dollars dans deux mois, soulignant que l'Egypte veille à attirer des investissements étrangers directs.

Il a renchéri que le projet est un partenariat entre l'Egypte et les Emirats arabes unis, adressant ses remerciements à la direction politique et au Cheikh Mohamed Ben Zayed.

Et d'ajouter que l'Etat égyptien est engagé à indemniser les habitants de Matrouh financièrement.

Le projet devrait comprendre la création de la Holding Ras El Hekma qui inclurait des hôtels, et des projets de divertissements. Outre des zones financières et d'affaires ainsi qu'un aéroport international au sud de la ville.

Et de noter que ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à augmenter les ressources de l'Etat en devises étrangères.