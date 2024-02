Algérie: Arkab remet une lettre du président de la République à son homologue irakien

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a été reçu, dimanche à Baghdad (Irak), en qualité d'envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, par le président de la République d'Irak, M. Abdelatif Djamel Rashid, à qui il a remis une lettre de Monsieur le Président de la République, indique un communiqué du ministère.

M. Arkab a transmis, à cette occasion, "les salutations fraternelles de Monsieur le président de la République à son frère, le président de la République d'Irak, M. Abdelatif Djamel Rashid", précise le communiqué.

La rencontre a permis, selon la même source, de réaffirmer "l'importance qu'attachent les deux parties au renforcement des relations fraternelles unissant les deux pays et à l'élargissement de leur coopération bilatérale pour englober tous les domaines d'intérêt commun, en adéquation avec les potentialités considérables dont disposent les deux pays, notamment dans le domaine énergétique".

Les deux parties ont, également, relevé "l'importance des consultations entre les deux pays pour coordonner les positions au sein de l'OPEP+ et du GECF".

Lors de cette rencontre, le président de la République d'Irak a chargé M. Arkab de transmettre "ses salutations personnelles et fraternelles à Monsieur le président de la République, lui assurant la participation et la contribution de l'Irak à la réussite de ce sommet et à la consolidation du principe de concertation entre les Etats membres, ainsi qu'au renforcement du dialogue entre les producteurs de gaz et les pays consommateurs pour un approvisionnement énergétique fiable et au coût abordable à travers le monde entier, de même qu'il a renouvelé son soutien au développement des relations historiques qui unissent les deux pays dans tous les domaines".

Par ailleurs, M. Arkab s'est entretenu avec le vice-Premier ministre chargé des affaires énergétiques et ministre irakien du Pétrole, M. Hayan Abdel-Ghani. Les deux parties ont examiné, à cet effet, les relations de coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie, les opportunités d'investissement et l'échange d'expériences entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'exploration et de la production des hydrocarbures et de la pétrochimie, outre l'échange d'expériences entre les sociétés des deux pays, ajoute la même source.

Les deux parties ont également évoqué les derniers préparatifs en cours pour la tenue du 7ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GEFC) prévu à Alger, saluant le niveau de dialogue et de concertation entre les deux pays, notamment au sein de l'OPEP et du GEFC, afin de contribuer à la stabilité des marchés du pétrole et du gaz au mieux de l'intérêt commun des producteurs et des consommateurs, conclut le communiqué.