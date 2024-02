Algérie: Zones enclavées - Les projets utilisant l'énergie solaire fonctionnent à un rythme appréciable

MASCARA — Les projets utilisant l'énergie solaire dans diverses régions enclavées du pays fonctionnent à un rythme appréciable, a déclaré, dimanche à Mascara, le directeur de l'Efficacité énergétique au Commissariat aux énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique Mourad Issiakhem.

M. Issiakhem a indiqué à l'APS, en marge de l'Exposition nationale des énergies renouvelables, ouverte dimanche à la Maison de la culture Abi Ras Ennaciri de Mascara, que les projets fonctionnant à l'énergie solaire utilisés dans les régions rurales et enclavées avancent à un rythme appréciable, notant que cette source d'énergie est utilisée au niveau de ces zones d'habitation pour l'alimentation en électricité des réseaux d'éclairage public et dans la production d'électricité dans les établissements scolaires des zones rurales et enclavées.

M. Issiakhem a, d'autre part, fait observer que les cadres du Commissariat aux énergies renouvelables ont effectué, durant ces deux dernières années, des visites dans plus de 40 wilayas, qui leur ont permis de s'enquérir de l'état d'avancement de l'utilisation de l'énergie solaire dans les projets initiés dans ce cadre, où ils ont noté une cadence appréciable dans la concrétisation de cette option.

Le même responsable a indiqué que ces visites s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de coopération signée entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et le Commissariat aux Energies renouvelables et à l'Efficacité énergétique et l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie.

%

Il a ajouté que le Commissariat aux énergies renouvelables poursuivra ses activités de terrain à travers l'ensemble des wilayas du pays, dans le but de s'enquérir de la cadence de l'utilisation de l'énergie solaire au service du développement dans les zones rurales et enclavées.

Il convient de signaler que 16 exposants prennent part à l'exposition nationale des énergies renouvelables organisée à l'initiative de l'Organisation nationale des énergies renouvelables et du développement durable, sous le haut patronage du ministère de l'Environnement et du Développement durable.

Les participants à cette manifestation représentent des entités économiques opérant dans le domaine des énergies renouvelables des secteurs public et privés de plusieurs régions du pays, outre des étudiants porteurs d'idées et de projets innovants de l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara.